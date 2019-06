Ein Autofahrer trägt auf einem Parkplatz in Mendrisio TI einen Kampf der besonderen Art aus: Voller Tatendrang versucht er vergeblich ein aufgeblasenes Plastikschwimmbecken über das geöffnete Verdeck ins Auto zu packen. Der gute Mann muss dabei entweder die Grösse des Beckens unter- oder die Grösse seines Wagens überschätzt haben – kann sein geblümter Smart doch weder längen- noch breitenmässig mit dem Bassin mithalten.

Als der Mann zur Einsicht kommt, dass diese Transportmethode ein Ding der Unmöglichkeit ist, macht er kurzen Prozess: Er stülpt das Becken über seinen Smart und tuckert davon. Doch weit kommt er damit nicht. Wie eine Szene zeigt, bekommt er es danach mit der Polizei zu tun.

«Probiere goht über studiere»

Zu sehen ist die Aktion in einem Video auf Social Media. Mit dem Bassin-Kampf des Mannes hat Zeki aka Swissmeme einen viralen Hit gelandet. Inzwischen wurde das Video mit dem Titel «Probiere goht über studiere» auf Facebook und Instagram über 100'000-mal angeklickt und auch fleissig kommentiert.

Viele User reagieren mit Emojis, die sich kaputtlachen. Belustigt schreibt jemand: «Nur ne Idee: Luft rauslassen. Dann könnte es passen.» Ein User empfiehlt ironisch, dass sich der Mann auch ein grösseres Auto hätte kaufen können. Gerne vergleicht das Publikum die Aktion aber auch mit eigenen Situationen. Dann lauten die Kommentare etwa: «Wennd zwei Stund vor de Prüefig no alles in Chopf wotsch bringe.» Oder: «Hahaha, mier am Greenfield, wemmer mit em Smart gange wäred, upsii.»

Doch keine sinnlose Aktion

Andere User haben aber auch Verständnis für die komplizierte Aktion des Mannes. Im Video ist im Hintergrund eine Tankstelle zu sehen. Für eine Userin steht deshalb fest: «Dä isches dänk ad Tankstell go ufblaase.»

Gedreht hat Zeki den viralen Volltreffer nicht selber. Urheber ist I. C.* aus Biasca. «Ein User hatte seine Clips auf Facebook gepostet. Weil ich es so lustig fand, bastelte ich daraus ein Video», sagt Zeki.

Ladungen sicher befestigen

Gemäss dem Strassenverkehrsgesetz ist die Ladung bei Fahrzeugen so anzubringen, dass sie niemanden gefährdet oder belästigt und nicht herunterfallen kann. Auch darf der Führer weder durch die Ladung noch auf andere Weise behindert werden.

Die Kantonspolizei Bern etwa schreibt auf ihrer Website unter dem Titel «Sichern der Ladung»: «Eine ungenügende Ladungssicherung gefährdet andere Verkehrsteilnehmer (nebst der Selbstgefährdung) und kann im schlimmsten Fall einen Verkehrsunfall verursachen.» Die daraus entstehenden Folgen für die Lenker wie eine Strafanzeige, Busse, Versicherungsansprüche der Geschädigten und eventuelle Administrativmassnahmen könnten gravierend sein.

Tipp zum Feiertag

Thomas Rohrbach, Sprecher des Bundesamts für Strassen, gibt anlässlich des Fronleichnams vom 20. Juni noch einen Tipp ab: Autofahrer sollten sich vorgängig gut überlegen, wie sie ihre Ladung korrekt sicherten.

«An katholischen Feiertagen beobachtet man oft Autofahrer, die in Möbelhäusern eingekauft und zum Beispiel ein Regal nur behelfsmässig auf dem Dach befestigt haben», sagt Rohrbach. Dabei könne selbst ein leichter Gegenstand zu einem schweren Geschoss werden.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung rät bei Transporten, die im Kofferraum keinen Platz finden, zur Dachbox. In einem Video sehen Sie, was dabei zu beachten ist: