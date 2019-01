Das halten Pendler von den neuen Schliessfächern

An diversen Schweizer Bahnhöfen montierte die SBB kürzlich neue Schliessfächer. Dies führt dazu, dass Benutzer neu für teils kleinere Fächer deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Meinungen der Kunden sind geteilt (siehe Video).

Die Bezahlung an den modernisierten Schliessfächern erfolgt nicht mehr nur bar, sondern auch elektronisch. Ausserdem bekommt der Benutzer neu einen Scan-Code, womit das altmodische Schlüsselsystem wegfällt. Neu gibt es Schliessfächer in fünf verschiedenen Grössen, wobei im XXL-Locker eine erwachsene Person Platz hätte.

Obwohl das einfache System vielen gefällt, beobachtet man auch verunsicherte Benutzer. So falle die Bedienung erst leicht, wenn man erst mal wisse wie, meint ein älterer Passant. Auch jüngere Stimmen bestätigen anfängliche Schwierigkeiten, weil die Anleitung auf dem Bildschirm nur über Bilder und nicht über zusätzlichen Text funktioniere.

Aus Sicht der SBB überwiegen allerdings die Vorteile: «Bei Problemen und Störungen können sich die Kundinnen an das SBB-Fundbüro wenden», sagt Sprecher Raffael Hirt. Es gebe pro Monat nur eine bis zwei Rückmeldungen zur Bedienung.

Modernisierung kostet

Die Konsumentenzeitschrift «K-Tipp» stellte kürzlich fest, dass der Tarif für eine sechsstündige Aufbewahrung in den neuen Schliessfächern dem alten 24-Stunden-Tarif entspricht. Wollte ein Pendler also seinen Tagesrucksack im kleinsten Schliessfach verstauen, zahlte er bis anhin eine 24-Stunden-Pauschale von 6 Franken. Neu muss er aber 11 Franken hinblättern oder auf die sechsstündige Aufbewahrung ausweichen, die 5 Franken kostet.

Grünen-Politikerin Nancy Holten (44) fordert deshalb die Einführung von günstigeren Tarifkategorien für kürzere Lagerzeiten von beispielsweise zwei Stunden. Laut SBB entsprechen die neuen Schliessfächer den Kundenbedürfnissen: «Die Preise wurden ebenfalls angepasst, aber nicht durchs Band weg erhöht.» Früher lagen die Preise zwischen 6 und 9 Franken für 24 Stunden, wobei sie sich heute auf 5 bis 12 Franken belaufen.

Preise werden unterschiedlich wahrgenommen

Speziell einige in der Schweiz wohnhafte Benutzer finden die Preise überrissen. Touristen hingegen schätzen das Angebot zu sehr, um sich über die Preise zu beklagen. So findet Max Sorondo (59) aus den USA die Schliessfächer fantastisch: «Sie retteten uns davor, unser Gepäck in der ganzen Stadt herumtragen zu müssen. Die Preise finde ich deshalb ganz okay.»

Bei Zürcher Passanten tönt es schon anders. So findet Erstbenutzer Michel Baumgartner (44) die Preise relativ happig. Noemi (19) gibt zu bedenken, dass sobald das Schliessfach einmal geschlossen sei, Vergessenes nicht mehr herausgenommen werden könne. Dies sei ihr bereits bei den alten Fächern aufgefallen.