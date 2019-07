Die SBB-App weist jetzt auf alle Sparbillette hin

Die SBB-Sparbillette sind bei Bahnkunden ein oft diskutiertes Gesprächsthema: Einmal gibt es zu wenig davon, ein andermal sollen sie teurer werden.

Jetzt gibt es gute Neuigkeiten: Die SBB macht die Verbindungen, für die es Sparbillette gibt, nun in der SBB-App besser sichtbar (siehe Video). «Die neue Funktion ist in der iOS-Version ab sofort verfügbar, die Android-Version folgt in einigen Wochen, auf SBB.ch bis Ende Jahr», heisst es in einem Blogpost.

Günstigster Preis für Halbtax in der 2. Klasse

Den Schritt begründet die SBB damit, dass mit dem «Sparpreisvergleich» Kunden die günstigsten Tarife direkt und einfacher im Fahrplan einsehen könnten. Die Preisanzeige könne aktiviert werden, indem im Fahrplan auf die «erweiterte Suche» geklickt und bei der Preisanzeige ein Häkchen gesetzt werde. «Die angezeigten Preise entsprechen jeweils dem günstigsten Halbtax-Preis in der 2. Klasse für die gewählte Verbindung.»

Die steigende Nachfrage nach Sparbilletten – die SBB hat laut eigenen Angaben die Angebote in den letzten Jahren massiv ausgebaut – habe auch zur Steigerung der Mobile-Nutzung beigetragen, so die SBB. «So wird heute bereits mehr als jedes zweite Billett der SBB über SBB.ch und die SBB-Mobile-App verkauft.» Insgesamt würden knapp über 90 Prozent aller Billette über die Selbstbedienungskanäle verkauft – dieser Trend werde sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Einen Zusammenhang zwischen der neuen App-Funktion und der Idee, dass auch Google Tickets verkaufen kann, gebe es nicht, sagt SBB-Sprecher Reto Schärli.

(pam)