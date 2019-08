Keller-Sutter will mit DNA-Tests Verbrecher jagen

Die Strafverfolgungsbehörden sollen künftig mehr Informationen aus einer DNA-Spur herauslesen dürfen. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch einen Entwurf für die Anpassung des DNA-Profilgesetzes in die Vernehmlassung geschickt.

An einem Tatort kann biologisches Spurenmaterial festgestellt werden. Damit lässt sich ein DNA-Profil der Person rekonstruieren, der die DNA gehört. Heutzutage ist es mit diesem Verfahren – Phänotypisierung genannt – möglich, die äusseren Merkmale eines Menschen wie beispielsweise seine Haar-, Haut- oder Augenfarbe zu rekonstruieren. Ebenfalls ist es möglich, das Alter und die Herkunft zu bestimmen.

Nur bei schwereren Verbrechen

Momentan ist es Ermittlern aber nur erlaubt, aufgrund der DNA-Spur das Geschlecht einer Person zu ermitteln. Mit Hilfe der Phänotypisierung sollen die Ermittler wichtige Hinweise für die Fahndungsarbeit gewinnen, wie es in einer Mitteilung des Bundesrats heisst.

Diese Methode soll allerdings nur bei Verbrechen angewendet werden, die mit Freiheitsstrafen von 3 Jahren oder mehr bestraft werden. Dazu gehören Vergewaltigung, Mord, schwerer Raub oder Geiselnahme. Ausserdem muss die Phänotypisierung von der Staatsanwaltschaft angeordnet werden, um durchgeführt werden zu können.

Ebenfalls soll es künftig möglich sein, zu prüfen, ob sich in der Datenbank ähnliche Spurenprofile der zu untersuchenden DNA befinden. Dies könnte einen Hinweis auf nahe Verwandte der verdächtigen Person liefern. Auch dies war früher nicht möglich.

Der Hintergrund

Hintergrund dieses Vorstosses ist die Vergewaltigung einer jungen Frau in Emmen im Jahr 2015. Ein Unbekannter hatte sie an der Reuss vom Velo gerissen und in einem nahen Waldstück vergewaltigt. Die Frau erlitt bei dem Überfall schwerste Verletzungen. Ihre Arme und Beine waren laut den Behörden nach der Tat gelähmt.

Im Zuge der Ermittlungen wurden insgesamt 371 Männer zu einem Massen-DNA-Test aufgeboten. Damals war die Durchführung einer Phänotypisierung aber noch nicht erlaubt, weshalb die gesammelte DNA nur mit jener, die am Tatort gefunden wurde, abgeglichen werden konnte. Die Haarfarbe oder Herkunft des Täters zu ermitteln, war nicht möglich. Der Täter konnte bis heute nicht gefunden werden.

Anpassungsbedarf bei Löschfristen

Die Revision des DNA-Profilgesetzes will der Bundesrat gleichzeitig nutzen, um weitere Aspekte im Bereich der DNA-Analyse zu regeln, bei denen sich in den vergangenen Jahren Anpassungsbedarf gezeigt hat. Dabei geht es unter anderem um die Evaluation der Löschfristen von DNA-Profilen in der entsprechenden Datenbank. Die Vernehmlassung dauert bis am 30. November 2019.

(doz)