Neues Profilbild – bist du wieder single?

Hier haben wir für euch die verschiedenen Whatsapp-Profilbild-Typen analysiert. Lies jetzt, wie das Umfeld reagiert, wenn du dein Profilbild änderst.

Szenario 1 «Habt ihr euch getrennt?»

Die letzten drei Monate hat ein Bild, das dich und deinen Liebsten strahlend im Strandurlaub zeigt, dein Whatsapp-Profil geziert. Plötzlich entschliesst du dich, das Bild durch ein neueres Foto, das nur dich allein zeigt, zu ersetzen. Und schon gehts los mit den Reaktionen: «Sag mal, habt ihr euch getrennt? Ihr ward doch so glücklich?» oder: «Du weisst, dass ich immer für dich da bin, meine Beste? Es scheint, als ob ihr beiden in einer Krise stecken würdet.»

Szenario 2 Der Ex-Freund meldet sich

Du klickst dich durch die Schnappschüsse deiner Geburtstagsfeier von gestern Abend. Ein Foto von dir gefällt dir gut und weil du nichts Besseres zu tun hast, wechselst du kurzerhand dein Whatsapp-Bild. Wenig später meldet sich dein Ex nach einem halben Jahr mit einer kurzen Nachricht: «Hey, du wirst auch immer schöner.» Auf deine knappe Antwort hin schlägt er ein Treffen vor. Na toll – was ein Profilbild-Wechsel so alles bewirken kann.

Szenario 3 «Bist du Model?»

Dein Arbeitgeber hat ein Fotoshooting für alle neuen Mitarbeiter organisiert. Eines der professionellen Fotos machst du zum neuen Profilbild auf Whatsapp. Bald schon erkundigen sich all deine Kollegen, ob du neu ins Modelbusiness eingestiegen seist.

Szenario 4 «Was ist mit dir los?»

Du hast keine Lust mehr und entfernst dein Profilbild. Schnell fragt dich eine Kollegin, ob alles in Ordnung sei. Ein anderer will wissen: «Was ist denn mit dir los, ziehst du dich nun aus Social Media zurück?» Und schliesslich folgt deine Mutter, die sich wundert, ob du sie nun gesperrt habest, weil da ja kein Foto mehr sichtbar sei.

