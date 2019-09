Nimmt Tidjane Thiam heute den Hut?

Herr Pedergnana, heute oder morgen entscheidet die CS-Führung, ob Tidjane Thiam noch haltbar ist. Zuvor wurde eine Untersuchung durchgeführt, die klären sollte, wer die Beschattung gegen Banker Iqbal Khan in Auftrag gegeben hatte. Kann sich Thiam noch retten, wenn der Bericht feststellt, er habe nichts damit zu tun gehabt?

Nein, er ist untragbar geworden und hat keinerlei glaubwürdigen Handlungsspielraum mehr. Das weiss auch der Verwaltungsrat. Das Problem ist weniger die Beschattungsaffäre, solche Praktiken sind in der Bankenwelt üblich. Inakzeptabel ist sein persönlicher Streit mit Khan. Es ist deshalb kaum relevant, was im Bericht zur Beschattung steht.

Maurice Pedergnana ist Professor für Bankmanagement an der Hochschule Luzern.

Tidjane Thiam und Iqbal Khan sind Nachbarn an der Zürcher Goldküste. Der CEO der CS war jedoch zuerst da und störte sich an den Bauarbeiten seines Nachbarn. Laut «NZZ am Sonntag» hat er sich deshalb sogar beim Verwaltungsratspräsidenten Urs Rohner beklagt. Der Streit eskalierte dann an einer Cocktailparty, zu der Thiam geladen hatte. Es habe sich ein hitziges Wortgefecht entwickelt, offenbar fielen Beleidigungen, möglicherweise auch Drohungen, schreibt die «NZZ am Sonntag». Daneben eskalierte die Fehde zwischen den beiden auch auf beruflicher Ebene, indem die CS Khan beschatten liess, weil sie fürchtete, dieser werbe Kunden zur UBS – seinem neuen Arbeitgeber – ab.



Wofür dann die Untersuchung durch eine renommierte Wirtschaftskanzlei?

Der Führung ging es nur darum, Zeit zu gewinnen. Sie glaubte wohl, dass die Affäre nach einem Tag aus dem Fokus verschwinden würde. Eingetreten ist genau das Gegenteil. Eine Charakterfrage ist nicht mit einem Untersuchungsbericht zu lösen. Da der Verwaltungsratspräsident Urs Rohner als führungsschwach und ungeeignet gilt, hat er wohl auch keine geeigneten Nachfolger bereit. In den letzten Tagen ging es darum, jemanden zu finden, den man nun präsentieren kann. Kann gut sein, dass man nun dem CEO den Rücken stärken will. Aber für die Kunden ist das nicht glaubwürdig.

Warum wiegt der private Streit schwerer als die Beschattung?

Der Chef einer Grossbank hat eine charakterliche Vorbildfunktion. Was sollen den die Kunden denken, wenn ein offenbar streitsüchtiger Mann an der Spitze steht? Bei Khan und Thiam handelt es sich um Karrieristen mit grossen Eitelkeiten. Khan galt als Kronfavorit für Thiams Nachfolge. Trotz solcher Konflikte darf es nicht zu einer solchen Eskalation kommen.

Wie gross ist der Reputationsschaden für die Credit Suisse?

Der Schaden für die Credit Suisse ist enorm. Die ganze internationale Presse hat die peinliche Privatfehde zwischen Thiam und Khan aufgenommen. Die CS-Führung steht vor einem Scherbenhaufen. Es ist auch denkbar, dass der führungsschwache Verwaltungsratspräsident Urs Rohner sich nicht mehr lange halten kann.

Laut Bloomberg könnte auch ein anderer CS-Banker für Thiam den Kopf hinhalten, etwa Pierre-Olivier Bouée. Was halten Sie davon?

Das halte ich für wenig realistisch. Schlussendlich muss Thiam als CEO hinstehen – für die Beschattung wie auch für seine persönliche Fehde mit Khan. Schickt die CS ein Bauernopfer vor, bleibt das Problem, dass Thiam sowie auch Verwaltungsratspräsident Rohner angeschlagen und angreifbar bleiben.

Der Franko-Ivorer Thiam spüre die Schweiz zu wenig und umgebe sich mit Leuten, die keine Ahnung von der Schweiz hätten, kritisierte die «Schweiz am Wochenende». Der CEO habe die angelsächsische Presse hofiert, die Schweiz aber ignoriert. Deshalb fliege ihm die Affäre nun umso härter um die Ohren. Teilen Sie diese Einschätzung?

Absolut. Die Schweiz ist Thiam zu klein. Er lebt in einer elitären Sphäre, Helikopterflüge von Zürich nach Basel gehören da zur Selbstverständlichkeit. Er hat die Schweiz und das hiesige Bankgeschäft vernachlässigt, obwohl dieses der nachhaltigste und profitabelste Bereich ist. Als Vertreter einer Schweizer Bank ist Thiam meiner Meinung nach die falsche Person – ich habe mich gewundert, dass er damals überhaupt als CEO geholt wurde.



Die Nachfolger Dem Vernehmen nach befindet die Credit Suisse am Montag oder Dienstag darüber, ob sich CEO Tidjane Thiam an der Spitze halten kann. Es sei denkbar, dass Thiam den Hut nehmen müsse, sagt Wirtschaftsjournalist Lukas Hässig. Es gebe aber auch die Möglichkeit, dass statt Thiam jemand anders gehen müsse. Treffen könnte es Pierre-Olivier Bouée, seit 2015 Chief Operating Officer. Laut Hässig könnte Thiam Ambitionen haben, Urs Rohners Posten als Verwaltungsratspräsident zu übernehmen, wenn dieser in einem Jahr abtritt. «Die Frage ist, ob Rohner das will – denn Thiams Führungsstil war in gewissen Kreisen der CS umstritten.» Und Thiams Position sei nach dem Skandal klar geschwächt. «Vor zwei Wochen war Thiam in gewissen Kreisen noch der Grösste, das ist er jetzt sicher nicht mehr.» Ein möglicher Nachfolger für Thiam wäre Thomas Gottstein, spekuliert Hässig. Dieser ist seit 2016 CEO der Credit Suisse Schweiz. Ein weiterer Kandidat, der in Thiams Fussstapfen treten könnte, sei Eric Varvel, Präsident und CEO der Credit Suisse Holding USA.

