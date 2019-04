«Notre-Dame ist doch nur ein Gebäude»

Nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame überschlagen sich die Reaktionen. Fast jeder hat zum Inferno der historischen und weltberühmten Kirche etwas zu sagen. Auf der ganzen Welt zeigen sich Staatsvertreter, Politiker und Bürger bestürzt. Bundespräsident Ueli Maurer (SVP) spricht im Namen des Bundesrats seine tiefe Trauer aus, wie Bundesratssprecher André Simonazzi in einem Tweet vermeldete.

Auch die britische Premierministerin Theresa May ist «mit ihren Gedanken bei den Menschen in Frankreich».

My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral.