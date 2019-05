Novartis-Arznei kostet 2,1 Mio – wer soll bezahlen?

Der Basler Pharmakonzern Novartis hat am Freitag die US-Zulassung für eine neue Gentherapie für Babys erhalten. Sie wirkt bei der seltenen Muskelkrankheit SMA. Diese führt zu Muskelschwund und zu einem frühen Tod oder zu lebenslanger Behinderung.

Eine Einmaldosis des Medikaments Zolgensma kostet rekordhohe 2,125 Millionen Franken und soll in Raten bezahlt werden können. Laut Novartis-Sprecher Satoshi Sugimoto ist der hohe Preis gerechtfertigt, weil eine konventionelle Behandlung über zehn Jahre deutlich mehr koste. Auch habe die Forschung und Entwicklung mehr als zehn Jahre gedauert.

«Über kurz oder lang werden wir ein Problem haben»

Das Medikament dürfte auch hierzulande auf den Markt kommen. Novartis will im dritten Quartal in der Schweiz die Zulassung für ihr Mittel beantragen. Weil es sich um ein Geburtsgebrechen bei Kindern handelt, müsste die IV die Kosten übernehmen. Diese wird nach erfolgter Zulassung mit Novartis über den Preis verhandeln müssen.

Da SMA in der Schweiz nur bei knapp zehn Neugeborenen pro Jahr auftritt, werde das Medikament nicht zu einer Kostenexplosion führen, sagt Comparis-Versicherungsexperte Felix Schneuwly. Allerdings werde die Zahl solch teurer Therapien zunehmen und IV und Krankenkassen belasten. «Über kurz oder lang werden wir ein Problem haben.» Der Preis in den USA sei nun der Ankerpreis, an dem sich andere Länder und Hersteller bei neuen Therapien orientieren würden.

«Investitionen offenlegen»

Laut Schneuwly führen die hohen Kosten zu einem Dilemma: «Der Bund könnte nun einen moderaten Höchstpreis für ein Medikament festlegen. Dann kann der Anbieter aber sagen, er bringt das Arzneimittel nicht auf den Markt.» Für Schneuwly ist klar, dass sich die Diskussion nicht auf die Kosten beschränken dürfe, da man geneigt sei, für ein Menschenleben jeden Preis zu zahlen.

«Die Pharmafirmen geben mehr Geld aus für das Marketing als für die Forschung und Entwicklung.» Den Preis der teuren Medikamente müsse hinterfragt werden. «Pharmafirmen müssen offenlegen, wie viel die Entwicklung der Medikamente tatsächlich kostet – gescheiterte Forschungsprojekte inklusive. So könne man faire Preise festlegen.»

«Zugang zu innovativen Medikamenten ermöglichen»

Auch SP-Nationalrätin Yvonne Feri sagt, die Politik müsse dringend die Diskussion führen, wie viel ein Menschenleben kosten dürfe. «Reissen solche Preise ein, sprengt das unser System.» Keine Lösung können laut Feri Crowdfundings sein, wie es etwa die SMA-Patientin Bettina (31) für ein ebenfalls sehr teures Konkurrenzprodukt von Zolgensma auf die Beine gestellt hatte. «Solche Crowdfundings funktionieren nur am Anfang. Sie waren gut, um das Problem ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen.» Häuften sich die Sammelaktionen, nehme die Spendenbereitschaft ab.

Für SVP-Nationalrat Sebastian Frehner ist klar, dass Patienten in der Schweiz der Zugang zu innovativen Medikamenten ermöglicht werden soll, wenn sie wirklich helfen. Man müsse aber noch stärker anschauen, welchen Gesamtnutzen eine Behandlung habe. «Führt eine einmalige Behandlung als Baby dazu, dass eine Person geheilt ist und arbeiten kann, ist ein hoher Preis akzeptabel.» Schliesslich wäre die Person ansonsten unter Umständen ein Leben lang von der Allgemeinheit abhängig, so Frehner.

