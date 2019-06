Nun wird Glarner mit Nachrichten zugeschüttet

Der SVP-Nationalrat Andreas Glarner hatte vergangene Woche Schlagzeilen gemacht, weil er den Namen, die Handynummer und die E-Mail-Adresse einer Lehrerin auf Facebook gepostet hatte. Grund war, dass die Lehrerin zuvor einen Brief an die Eltern ihrer Schüler verschickt hatte, in welchem sie darauf hinwies, dass muslimische Schüler während des Bayrams der Schule fern bleiben dürfen, ohne einen Jokertag einzusetzen.

«Vielleicht möchte jemand der Lehrerin mitteilen, was man davon hält», schrieb Glarner zu dem Bild auf Facebook – was prompt auch viele taten. Die Lehrerin hatte sogar so viele Anrufe und E-Mails erhalten, dass sie sich vorübergehend von ihrem Beruf zurückzog und rechtlich gegen den Politiker vorgehen will.

Zahlreiche SMS und Telefonate

Nun muss Glarner aber am eigenen Leib erfahren, wie es ist, mit Nachrichten-Terror überschüttet zu werden. Zahlreiche Personen haben in der Folge nämlich selbst zum Telefon gegriffen und ihn mit SMS und Telefonaten zugedeckt, wie der «Blick» schreibt.

Damit kann der SVP-Nationalrat offenbar nicht gut umgehen. So veröffentlichte eine Person die Antwort des Politikers auf Twitter. Darin schrieb Glarner: «Auch Ihre Nummer wird den Ermittlungsbehörden wegen Belästigung gemeldet.»

Glarner scheinen die SMS wohl langsam auf den Sack zu gehen. pic.twitter.com/UKFqwgUygK — Olivier Oswald (@ooswald) June 8, 2019

Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in Glarners Partei tut sich etwas. Der Fall soll in der SVP-Fraktionssitzung von nächstem Dienstag diskutiert werden. Ausserdem wollen ihn auch die Parteispitzen der SVP Schweiz und SVP Aargau thematisieren.

(doz)