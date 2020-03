Nur Grenzgänger sollen ins Tessin einreisen dürfen

Wegen der Corona-Krise hat die Tessiner Regierung am Mittwoch den Notstand ausgerufen, sie fordert aber zusätzlich, dass die Grenze zu Italien abgeriegelt wird. Bis jetzt lehnt der Bundesrat dies als unverhältnismässig ab. Doch inzwischen ist eine neue Verordnung in der Planung, die eine Grundlage für Einreiseverbote und strengere Kontrollen an den Grenzübertritten schafft. Das berichtet der «Tages-Anzeiger», der sich dafür auf mehrere zuverlässige Quellen beruft.

Mit der neuen Verordnung, deren Entwurf derzeit bei den Kantonen in der Vernehmlassung ist, sollen Italiener nur noch in die Schweiz kommen dürfen, wenn sie über eine Grenzgängerbewilligung verfügen.

Die Rechtslage wird nun geschaffen

Können aber die Schweizer Behörden jene Italiener, die keine Grenzgänger sind, zurückschicken? Eigentlich nicht, denn eine rechtliche Handhabe besteht nicht. Möglich ist das bislang nur im Einzelfall, zum Beispiel, wenn eine Person offensichtliche Krankheitssymptome zeigt, wie der «Tages-Anzeiger» weiter schreibt. Der Grund dafür ist, dass der Bund seine Praxis bisher lediglich an die italienischen Notstandsmassnahmen angepasst, die eigenen Vorschriften aber nicht verschärft hat.

Das will der Bundesrat jetzt ändern, indem er in der neuen Verordnung explizit die Möglichkeit schafft, Einreisende aus Italien ohne Nachweis einer Arbeit in der Schweiz nach Italien zurückzuschicken. Somit werde auch verhindert, dass etwa kranke Italiener ins Tessin einreisen, um sich in der Schweiz behandeln zu lassen, weil die Spitäler in Norditalien völlig überlastet sind.

Gemäss Epidemiegesetz kann der Bundesrat dafür zum Beispiel Gesundheitschecks für ganze Personengruppen anordnen. Österreich, Italien und Frankreich haben in den vergangenen

Tagen medizinische Kontrollen an ihren südlichen Grenzübergängen eingeführt und verstärkt.

Massnahmen wie im Tessin

Am Donnerstag teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit, dass es damit rechnet, dass Massnahmen, wie sie im Tessin ergriffen wurden, bald für die ganze Schweiz gelten könnten. Damit sollten Risikogruppen geschützt werden und die Überlastung der Spitäler verhindert werden, sagte Daniel Koch, Leiter Übertragbare Krankheiten des BAG, gegenüber Radio SRF.

Seit Mittwoch um Mitternacht sind im Tessin alle nicht obligatorischen Schulen geschlossen. Daneben wurde aber auch sämtliche Kinos, Theater, Schwimmbäder, Diskotheken, Sportzentren und Ähnliches geschlossen.



Der Bundesrat wird am Freitag über die Weiterführung des Veranstaltungsverbots und andere Massnahmen entscheiden und darüber informieren.



Zu den am Donnerstagmittag publizierten 815 bestätigten Fällen kamen 43 dazu, für die die definitive Bestätigung noch ausstand. Insgesamt starben in der Schweiz bisher sechs Personen an der Covid-19-Erkrankung, zuletzt zwei über 80-Jährige aus dem Kanton Tessin, die bereits an Krankheiten gelitten hatten.

(kle)