Nur an drei Orten gab es keinen Frost

Es war ein eisiges Erwachen am Dienstagmorgen. Verbreitet wurden Minustemperaturen gemessen, in allen Landesteilen gab es Frost, wie Meteonews am Morgen mitteilt. Lediglich an drei Stationen im Tessin wurde kein Bodenfrost gemessen.



Dennoch gab es auch im Tessin Frost. So konnte in Stabio im Südtessin leichter Bodenfrost verzeichnet werden, wie es in der Mitteilung heisst. Am kältesten war es in Welschenrohr SO, wo um 6 Uhr morgens zwei Meter über dem Boden -4,5 Grad herrschten. In Frutigen BE war es -3,9 Grad kalt und in Schüpfheim LU -3,5 Grad.

Und wieder ein frostiger Morgen in der Schweiz - gar zu frostig für die Winzer? Viele Frostkerzen mussten in den Rebhängen angezündet werden. Mehr infos auch auf dem Schweizer Wetterfernsehen, https://t.co/ukMOKW9ZVC pic.twitter.com/uLLKoEA9fX — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 7. Mai 2019

Noch kühler waren die Temperaturen am Boden. In 5 Zentimetern Höhe war es in Visp VS -9,1 Grad kalt, in Einsiedeln SZ -8,2 Grad. Im Vergleich zum Montagmorgen lagen die Tiefstwerte teils sogar noch tiefer.

Nochmals verbreitet #Frost: in der Nacht sank die Temperatur (auf 2 m Höhe) vielerorts unter 0 Grad.🌡️#Brrr (Messwerte für Stationen unter 600 m, Stand 05:10 Uhr) ^ls pic.twitter.com/kki3xXIKIz — SRF Meteo (@srfmeteo) 7. Mai 2019

Für Obstbauern kann der Frost verheerende Auswirkungen haben. Vielerorts versuchten sie mit Frostkerzen gegen die Kälte anzukommen. So sollen Ernteausfälle verhindert werden.

Immerhin: Der Dienstag dürfte dank viel Sonne etwas milder werden. Laut SRF Meteo klettern die Temperaturen bis am Nachmittag auf 14 bis 16 Grad an, im Süden sogar bis auf 18 Grad.

Die #Bienen freut's: heute #Frühlingscomeback dank Zwischenhoch #Maxine. In der ganzen Schweiz trotz vorbeiziehenden Wolkenfeldern ziemlich sonnig. 🌤️Nach frostigem Morgen am Nachmittag 14 bis 16 Grad, im #Wallis und #Tessin um 18 Grad. #summsumm ^ls pic.twitter.com/83RYhQ2U3p — SRF Meteo (@srfmeteo) 7. Mai 2019

