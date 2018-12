Online-Sammlung gegen Waffenexporte läuft heiss

IS-Kämpfer töten mit Ruag-Handgranaten in Syrien und im Jemen-Krieg sind laut «SonntagsBlick» hiesige Sturmgewehre aufgetaucht: Das geht vielen Schweizern gegen den Strich. Tausende unterstützen die Korrektur-Initiative, die am Dienstag lanciert wurde. Innert 48 Stunden kamen online bereits über 25'000 Unterschriften zusammen. «Neuer Sammelrekord!», twittern die Plattform-Betreiber von We Collect. Noch nie habe eine Volksinitiative die 20'000er-Marke so schnell geknackt.

Umfrage Soll die Schweiz Waffen in Bürgerkriegsländer liefern? Auf keinen Fall. Der humanitäre Ruf der Schweiz steht auf dem Spiel.

Nein, denn Kontrollen vor Ort sind unmöglich.

Ja. Es geht um Arbeitsplätze in der Schweiz.

Ja. Denn wenn die Schweiz nicht liefert, macht es ein anderes Land.

Breite Abstützung



Hinter der Allianz für die Korrektur-Initiative stehen Vertreter von SP, GLP, Grünen, BDP, EVP und der Jungparteien. Dazu kommen kirchliche Kreise, Hilfswerke, Entwicklungsorganisationen, Amnesty International, die Gruppe Schweiz ohne Armee und andere. Allein im Jahr 2017 lieferte die Schweiz Kriegsmaterialien wie Feuerwaffen, Munition oder Panzer im Wert von 140 Millionen Franken in Länder, die mit anderen Ländern oder der eigenen Bevölkerung im Konflikt liegen. Das entspricht fast einem Drittel der gesamten Waffenexporte des Jahres. Zwei Wege



Bei der Lancierung der Korrektur-Initiative doppelte Nationalrat Martin Landolt (BDP) nach: Zu solch wichtigen Fragen brauche es den Dialog mit den Stimmbürgern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die BDP-Fraktion eine Motion zur Verbreitung der demokratischen Basis von Waffenexporten eingereicht. Der Nationalrat hiess diesen Vorstoss bereits gut, der Ständerat hingegen wies ihn an seine sicherheitspolitische Kommission zurück. Diese hat in der Vorberatung Mitte November beschlossen, die Motion abzulehnen.



«Ein starkes Signal und ein verheissungsvoller Start», sagt GSoA-Sekretär Lewin Lempert. Ob sämtliche Online-Teilnehmer ihre Bögen auch ausdrucken und abschicken, ist aber offen. «Mit einem Verlust von 2000 bis 3000 rechnen wir», erklärt Lempert. Er ist überzeugt, dass die nötigen 100'000 Unterschriften rasch zusammenkommen. Der grosse Rückhalt im Volk habe sich schon im September gezeigt. 48'000 Unterstützer sagten damals zu, je vier Unterschriften zu sammeln. Das Ziel der Initiative ist kein totales Waffenexportverbot. Die Initianten wollen, dass die Schweiz keine Waffen mehr in Bürgerkriegsländer liefert – ebenso wenig an Länder, die die Menschenrechte verletzen.

Volk und Parlament sollen mitbestimmen

Nicht nur im Netz, auch auf der Strasse wird für das Anliegen geweibelt: Ein erster Grosskampftag steht diesen Samstag an. Die Initianten sind schweizweit an 100 Standorten mit Unterschriftenbögen unterwegs. «Viele reagieren derzeit besonders sensibel auf das Thema», ergänzt Lempert. Dazu hat der Bundesrat in den letzten Monaten entscheidend beigetragen: Seine Ankündigung, zur Stärkung der Rüstungsindustrie Waffenexporte auch in Bürgerkriegsländer zu erlauben, sorgte für heftige Kritik. Erst Ende Oktober krebste der Bundesrat zurück und gab diese Pläne auf.

Der Widerstand hält aber an. Hauptgrund: Der Bundesrat entscheidet derzeit in Eigenregie über die Waffenexport-Politik. Das wollen die Initianten ändern: Parlament und Volk sollen künftig mitbestimmen können, wohin die Schweiz Waffen liefert. Grundsätzliche Regeln dazu sollen in die Verfassung. Damit soll eine weitere Aufweichung verhindert sowie ein früherer Bundesratsentscheid rückgängig gemacht werden. 2014 lockerte dieser die Regeln für die Exporte von Kriegsmaterial. Die Korrektur-Initiative soll das korrigieren. Deren Sammelfrist läuft im Juni 2020 ab.





