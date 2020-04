Trotz Garten-Boom landen Pflanzen auf Kompost

Die Beete in Schweizer Gärten und die Blumenkisten auf den Balkonen des Landes sind bereit – nur, mit was soll die Erde bepflanzt werden? Diese Frage beschäftigt dieser Tage Hunderttausende Hobbygärtner, denn das Beschaffen von Setzlingen und Samen ist wegen der Corona-Krise viel schwieriger als sonst. Grund: Gärtnereien dürfen nur noch gegen Bestellung liefern oder müssen die Setzlinge von den Kunden selber abholen lassen, ebenfalls auf Voranmeldung.

So kommt man zu Setzlingen



Für Hobbygärtner oder Urban-Gardener hat der Geschäftsführer von JardinSuisse einen Tipp, wie man zu Setzlingen kommt. «Einfach den lokalen Dorfgärtner anrufen. Am besten tut man sich mit Nachbarn zusammen, um gleich eine Grossbestellung aufzugeben.» Wie bei den grossen wie Landi und Co. könne man auch bei den Gärtnereien die Ware nach Bestellung vor Ort abholen gehen oder sich liefern lassen. Hier gibts die Gärtnerei in Ihrer Nähe.

Die riesige Nachfrage kommt man etwa bei Landi zu spüren. Dort gehen derzeit pro Tag 1000 Bestellungen ein, berichtete kürzlich die Bauernzeitung. Auf diese Flut ist der Shop nicht eingestellt: Er stosse an seine technischen Grenzen, sagte Landi-Sprecherin Heidi Niederberger.

Bis zu sieben Minuten im virtuellen Warteraum

Die Landi hat deshalb reagiert: Im Online-Shop müssen die Kunden ab einer gewissen Anzahl Besucher nun virtuell anstehen. Am Karfreitag betrug die Wartezeit zwischen drei und sieben Minuten, wie Tests von 20 Minuten zeigten. Bei einigen Versuchen landeten wir aber auch direkt im Store.

Auch die Landi-Läden haben derweil noch geöffnet. Dort musste aber das Sortiment stark eingeschränkt werden. In einigen Filialen sind aber auch Setzlinge verfügbar; allerdings nicht in allen Kantonen. Dies, weil «der Verkauf von Pflanzen und Setzlingen in manchen Kantonen erlaubt ist und in manchen nicht», schreibt die Landi.

Petition will Setzlinge retten

Damit Saatgut, Pflanzen und Setzlingen während des Lockdowns jedoch überall verkauft werden dürfen, hat der Neuenburger Grossrat Laurent Debrot (Grüne) eine Petition gestartet. In dieser verlangt er, dass auch Saatgut, Pflanzen und Setzlingen zu Gütern des täglichen Bedarfs zählen und normal verkauft werden dürfen. Der Petitionär befürchtet, dass «neben Setzlingen und Topfpflanzen auch Millionen von einheimischen Schnittblumen weggeworfen werden».

Im Selbstverkauf kann nicht alles verkauft werden

Die Online-Petition hat riesigen Erfolg: Über 32'000 Personen haben sie bis Karfreitagmittag unterzeichnet. «Diese Forderung unterstützen wir natürlich», sagt Carlo L. Vercelli, Geschäftsführer des Branchenverbandes JardinSuisse. Er bestätigt, dass die Gärtnereien derzeit viele Pflanzen wegwerfen müssen, darunter bereits auch schon Setzlinge. Zwar sei Nachfrage und Ware da, nur eben seien sind die Verkaufskanäle enger. «Im Selbstverkauf können Gärtnereien nur 20 bis 60 Prozent absetzen», so Verselli. «Setzlinge versuchen die Gärtnereien natürlich zuletzt wegzuwerfen, denn sie hoffen, diese halten zu können, bis hoffentlich bald der Lockdown zu Ende ist.»



Diesbezüglich gebe es für seine Branche einen Hoffnung: «Wir haben Signale vom Bund, dass die Gärtnereien bei einer Lockerung der Corona-Auflagen zu den Ersten gehören, die wieder verkaufen dürfen.» Dies trage zur Versorgungssicherheit bei: «Die Hobbygärtner decken mit ihrem Gemüse zehn Prozent des Bedarfes in der Schweiz ab. Wenn man die Setzlinge dazu jetzt nicht in den Boden bringt, dann fehlt diese Menge im Sommer und es muss Gemüse importiert werden.»





(mme)