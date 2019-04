Operation Libero zieht wieder gegen SVP ins Feld

«I ♥ Schengen» mit einem Herzchen: Mit diesem Sujet – bekannt als Tourismus-Slogan von Städten – startet die Bewegung Operation Libero ihre Kampagne für die Verschärfung des Waffenrechts, die am 19. Mai zur Abstimmung kommt. Mit der Vorlage soll die verschärfte EU-Waffenrichtlinie in der Schweiz umgesetzt werden.

«Bei der Abstimmung am 19. Mai geht es nicht in erster Linie um Schusswaffen», sagt Co-Kampagnenleiter Janos Ammann.«Es geht vor allem auch um unsere Freiheit und Sicherheit in Europa.» Laut der Operation Libero droht der Schweiz bei einem Nein das Ende der Schengen-Mitgliedschaft.

Warnung vor Staus wegen Grenzkontrollen

Dabei sei das Schengen-Abkommen ein Beispiel für eine erfolgreiche, sinnvolle und freiheitliche Zusammenarbeit der Schweiz mit ihren europäischen Nachbarn: rückläufige Straftaten, Zugang zum Informationssystem SIS, kein stundenlanges Warten an den Grenzen, mehr Bewegungsfreiheit für Schweizer in Europa.

«Dieses wichtige Abkommen ist nun gefährdet wegen ein paar wenigen und sinnvollen Anpassungen im Schweizer Waffenrecht», wird Co-Kampagnenleiterin Laura Zimmermann in einer Mitteilung zitiert.

«Unfaire Kampagne»

Dass die Operation Libero schon wieder gegen die SVP ins Feld zieht, nervt Werner Salzmann, SVP-Nationalrat und Co-Präsident des Referendums-Komitees, nicht. Die Kampagne sei aber «unfair». «Wir sagen Nein zur Verschärfung des Waffenrechts und Ja zu Schengen.» Dass die Schweiz bei einer Nicht-Übernahme aus dem Schengenraum ausgeschlossen werde, sei unrealistisch.

«Bei der Schengenabstimmung 2005 hiess es seitens des Bundesrates, die Mitgliedstaaten seien bei der Nichtübernahme verpflichtet, eine pragmatische Lösung im Sinne aller finden. Das ist der Normalfall.» So hätten die anderen europäischen Staaten kein Interesse, die Schweiz vom Informationsaustausch abzuhängen, da ansonsten die Terrorgefahr steigen würde. Auch Grenzkontrollen für die 300'000 Grenzgänger in die Schweiz seien kaum gewünscht. Zudem bezahle die Schweiz jährlich 100 Millionen Franken für Schengen.



(daw)