Schöne Ostertage halten Polizeien auf Trab

Das Wetter an Ostern war richtig sommerlich. Das verleitete viele dazu, nach draussen zu gehen – trotz der Empfehlung des Bundes, zu Hause zu bleiben. Das sorgte für Arbeit bei der Polizei. Die Kantonspolizei St. Gallen etwa schreibt von über 60 Einsätzen im Zusammenhang mit den Corona-Vorschriften.

Umfrage Hast du das Haus an Ostern verlassen? Natürlich nicht, ich verbringe die Ostertage zu Hause.

Ich bin zwar nach draussen gegangen, aber nur für kurze Spaziergänge.

Ja, ich habe Ostern bei Freunden oder Familienangehörigen gefeiert.

Klar, ich bin ins Tessin in mein Ferienhaus gefahren.

Ich bin zu Hause geblieben, habe aber über Videochats mit Familien und Freunden gefeiert.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Vereinzelt seien uneinsichtige und arrogante Personen gebüsst worden, die sich auf abgesperrten Plätzen aufhielten. Es seien nach wie vor auch Personengruppen bei Spiel- und Sportplätzen sowie bei Schulhäusern gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizei hätten sich die Menschen aber meist zu coronakonformen Gruppen formiert.

Tische wegräumen

Grössere Gruppen bildeten sich laut der Mitteilung auch bei mehreren Tankstellenshops. Die Polizisten wiesen die Personen an, beim Anstehen genügend Abstand zu halten. Zwei Take-away-Betriebe mussten Tische und Stühle wegräumen.

Weiter klärte die Polizei mehrere Gruppen bei Grillstellen über die geltenden Feuerverbote in verschiedenen Gemeinden auf. Im Raum Rorschach-Rheintal wurden am Sonntag zudem sieben Fahrer wegen unerlaubten, technischen Veränderungen an ihren Fahrzeugen verzeigt.

Zwei Geschäfte verzeigt

Positive Bilanz zieht die Stadtpolizei St. Gallen, die von Zivilschützern unterstützt wurde. Die Einsatzkräfte seien aber gefordert gewesen, die Bevölkerung unermüdlich auf die Regeln hinzuweisen, wo diese nicht eingehalten. Man sei in der Innenstadt und in den städtischen Naherholungsgebieten sehr präsent gewesen.

Bis Montagmittag sind rund 45 Meldungen bezüglich Corona aus der Bevölkerung eingegangen. Weniger als 20 Bussen wurden bis Sonntagabend ausgestellt. Zudem wurde der Betreiber einer nicht geschlossenen Waschanlage verzeigt. Einem Detailhandelsunternehmen wurde eine Anzeige in Aussicht gestellt.

15 Schiffsführer ermahnt

Wegen des schönen Wetters seien die Menschen auch auf den Gewässern aktiv gewesen. Die Zürcher Seepolizei habe daher normale Patrouillen sowie Kontrollen nach Hinweisen aus der Bevölkerung durchgeführt. In 15 Fällen seien die Schiffsführer ermahnt worden, die geltenden Bestimmungen einzuhalten. Verzeigungen oder Ordnungsbussen seien keine ausgestellt worden.

Über 330 Mal wurde der Kantonspolizei gemeldet, dass die Abstandsregeln oder die Höchstanzahl von Personen nicht eingehalten würden.

Eine Bilanz zieht die Kantonspolizei auch betreffend häuslicher Gewalt und nachbarschaftlichen Streitigkeiten oder psychischen Problemen als Folge der ungewohnten Situation. Ein Anstieg von konnte demnach bislang nicht beobachtet werden. Die Kantonspolizei Zürich hatte vorsorglich ihr Hilfs- und Beratungsangebot ausgebaut. Die Anzahl der Interventionen wegen häuslicher Gewalt lag leicht unter dem letztjährigen Durchschnittswert.

76 Bussen in Basel

Mehr Bussen gab es im Kanton Basel-Stadt, wie das Sicherheitsdepartement mitteilt. Seit Karfreitag mussten 76 Personen gebüsst werden. In der Summe gibt das über 650 Corona-Bussen seit Beginn – mehrheitlich wegen fehlendem Mindestabstand. Man sei verstärkt an jenen Orten präsent, die bei schönem Wetter zum Verweilen locken. Bezüglich häuslicher Gewalt habe es keine überdurchschnittlichen Auffälligkeiten gegeben.

Die Schaffhauser Polizei hatte von Donnerstagabend bis Montagnachmittag 235 Personen angesprochen. Aus der Bevölkerung gingen rund 25 Meldungen betreffend Verstösse gegen die BAG-Bestimmungen ein. Ruhestörungen. Es resultierten insgesamt 16 Wegweisungen wobei

jedoch keine Ordnungsbussen ausgestellt werden mussten.

Situation am Gotthard

Die Kantonspolizeien Uri und Tessin verzeichneten ein enorm geringes Verkehrsaufkommen auf der A2. Verglichen mit dem Vorjahr betrug dieses am Karfreitag noch rund vier Prozent, am Ostersamstag acht Prozent und am Ostersonntag und –montag noch rund vier Prozent.

Zuvor hatten die Polizeien in Göschenen eine Sensibilisierungskampagne durchgeführt und dabei 759 Fahrzeuge (336 mit Schweizer Kontrollschildern exkl. Tessin, 334 mit Tessiner Kontrollschildern, 86 mit ausländischen Kontrollschildern) auf den Kontrollplatz abgeleitet.

Lediglich drei Fahrzeuglenkende konnten zur Umkehr überzeugt werden. Ein Grossteil befand sich auf einer zwingenden Fahrt (Berufsverkehr, Heimreise). Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung waren keine zu verzeichnen.



(tam/sda)