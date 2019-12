Pädophiler kommt nach 23 Jahren frei

Mit netten Gesten wie etwa grosszügigen Geschenken gewann der heute 76-jährige Mann das Vertrauen von Kindern und verging sich an ihnen. Insgesamt 38 Kinder – vorwiegend Jungen – hat der ehemalige Elektromonteur missbraucht. Mehrere Gerichte verurteilten den Mann wegen sexueller Handlungen mit Kindern, das erste Mal 1975. 22 Jahre später wurde der Mann vom Bezirksgericht Brugg zu sechs Jahren Freiheitsstrafe sowie einer Verwahrung auf unbestimmte Zeit verurteilt. Damals machte er Schlagzeilen als der «übelste Kinderschänder der Schweiz». Doch nun wird der Mann unter Auflagen entlassen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Die Verwahrung wurde bereits vor zehn Jahren vom Obergericht aufgehoben. Dieses ordnete dann jedoch eine stationäre Massnahme an. Dieses Jahr mussten sich die Behörden erneut mit dem pädophilen Mann befassen. Die Staatsanwaltschaft wollte ihn verwahren oder zumindest die stationäre Massnahme verlängern, der Verteidiger hingegen beantragte Entlassung und die Anordnung einer ambulanten Massnahme. Nun hat das Bundesgericht entschieden, dass weder die Verwahrung noch die stationäre Massnahme verlängert werden. Damit stützen die höchsten Richter den Entscheid des Obergerichts, gegen den die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingereicht hatte.

Verwahrung sei nicht verhältnismässig

Verteidiger Franz Hollinger sagte gegenüber der «Aargauer Zeitung», dass dies natürlich eine gute Nachricht für seinen Mandanten sei. «Vor allem, weil das Amt für Justizvollzug und die Staatsanwaltschaft sehr für eine Verwahrung gekämpft haben.» Im vorliegenden Fall sei eine Verwahrung nicht verhältnismässig gewesen.

Die ambulante Massnahme, die dem Mann nun auferlegt wurde, ist an weitere Auflagen geknüpft. Der 76-Jährige kommt in eine betreute Wohnsituation und muss für die nächsten fünf Jahre einmal pro Woche in Therapie. Weiter ist es ihm untersagt, Kontakt zu Personen unter 16 Jahren aufzunehmen. Ausserdem erhält er eine Bewährungshilfe.

Laut dem Verteidiger befindet sich der Mann noch in einer stationären Massnahme. Dort werde er auf die ambulante Therapie vorbereitet, so Hollinger zur Zeitung. «Ab Mitte Januar soll er in eine betreute Wohnsituation versetzt werden, wo er je nach Bedarf eng- oder weitmaschiger betreut wird.»



