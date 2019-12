«Es ist Aufgabe der Armee, sich zu präsentieren»

Das Militär wollte am Donnerstag mit vier Panzern eine fünfte Klasse im Schulhaus Neues Dörfli in Hombrechtikon besuchen. Geplant war unter anderem eine Rundfahrt in M113-Panzern. Der Ausflug wurde kurzfristig abgesagt – aus technischen Gründen und weil die Kompanie in der Ausbildung noch nicht weit genug sei, so die Armee (20 Minuten berichtete).

Umfrage Was halten Sie vom Panzer-Ausflug an die Schule? Eine super Idee, ich sehe das Problem nicht.

Eine gute Idee, wenn die Teilnahme freiwillig ist.

Das geht gar nicht!

Ich weiss es nicht.

Dass die Armee den Ausflug geplant hatte, kritisiert SP-Nationalrätin und Sicherheitspolitikerin Priska Seiler Graf. «Panzerfahrzeuge haben auf dem Schulgelände nichts zu suchen», sagt sie. Sie verstehe den Sinn und Zweck dahinter nicht: «Vielleicht wollte die Armee eine Charme-Offensive bei den Kindern fahren.»

«Lärmbelastung ist zu hoch»

Wenn sich das Militär präsentieren wolle, dann solle das im freiwilligen Rahmen geschehen. Obwohl die Aktion für die Kinder womöglich unterhaltsam sei, solle es kein Zwang sein, sich damit beschäftigen zu müssen. Der Einsatz von Panzern soll so restriktiv wie möglich gestaltet sein.

«Panzerfahrzeuge beschädigen die Strassen, verursachen unnötige Kosten und die Öko- und Lärmbelastung ist extrem hoch.» Zudem kämen solche Aktionen im Primarschulalter viel zu früh. Die Orientierungstage des Militärs, die für Männer ab 18 Jahren Pflicht und für Frauen freiwillig sind, eigneten sich viel besser, um das Militär zu präsentieren.

Werbung ja, aber nicht an Schulen

SVP-Nationalrat Thomas Hurter sagt: «Es ist eine Staatsaufgabe der Armee, sich zu präsentieren und zu informieren. Das finde ich in Ordnung.» Ab welchem Alter und in welchem Umfang solche Werbeaktionen stattfinden, müssten die Schulen und das Militär entscheiden, sagt er. Es gehöre zum Grundwissen der Schüler, zu wissen, wer für die Sicherheit in unserem Land zuständig sei und was die Armee mache.

CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann-Hunkeler pflichtet ihm bei: «Ich finde es gut, wenn man der Bevölkerung das Militär näher bringt.» Trotzdem sei es unsensibel, mit dem Panzer auf dem Schulgelände aufzufahren. Werbeaktionen der Armee begrüsse sie auf dem Feld, nicht aber auf dem Schulgelände. «Das geht dann doch zu weit.» Es gebe genügend Möglichkeiten für die Armee, sich zu präsentieren – etwa an Ausstellungen.