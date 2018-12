Parmelins Englisch schafft es in die USA

Am Mittwoch titelte die «New York Times» einen Artikel mit «I Can English Understand, sagt der neue Amtsträger. Die Schweizer haben ihre Zweifel.» Der Artikel dreht sich um die Englisch-Kenntnisse Guy Parmelins und für welchen Aufruhr sie in der Schweiz gesorgt haben.

Als bekannt wurde, dass der Westschweizer neu dem eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Forschung und Bildung vorsteht, sei «eine Welle von Kommentaren auf News-Portalen und Social Media losgetreten worden, darunter sehr viel Spott» heisst es darin weiter.

Kein Urteil

Während hierzulande Stimmen laut wurden, dass gute Englisch-Kenntnisse Pflicht seien - so sagte Nationalrat Tim Guldimann «Englisch als Weltsprache ist ein Muss» - erlaubt sich die «New York Times» kein Urteil

Selbst auf seine mangelnden Englisch-Kenntnisse angesprochen sagte Parmelin diese Woche zum «Tages-Anzeiger»: «Ich werde jetzt sich nicht Englisch mit Ihnen reden - ausser dass ich Ihnen Goodbye sage. Thank you! See you later!» Diese Sätze sind im Vergleich zum ebenfalls aus einem Mund stammenden - und inzwischen international bekanntem - «I can English understand» korrekt.

(roy)