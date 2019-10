Party der Grünen führte zu Bier-Engpass

Gerüchten zufolge ging der Grünen Partei das Bier am Sonntag schon frühzeitig aus. Angeblich musste deshalb an einer Tankstelle Nachschub geholt werden. Von einem Saufgelage nach dem überwältigenden Wahlergebnis der Grünen will eine Bar-Angestellte des Lokals Volver in Bern aber nicht sprechen. «Der Zapfhahn fiel kurzzeitig aus. Die Bierfläschchen aus dem Kühlschrank reichten nicht mehr», präzisiert sie. Man habe deshalb mit Bier aus einer Tankstelle überbrücken müssen.

Am Abend konnte die Wahlparty der Grünen aber ohne Zwischenfälle steigen. Schon von Weitem hörte man aus den Boxen vor dem Partylokal italienische Schnulzen wie «Felicità» oder «Gloria» durch die Berner Altstadt dröhnen. Mit einem Bier in der Hand tanzten sich die Grünen glückselig durch die Nacht (siehe Video oben).

«Einzigartige Verschiebung» feiern

Im Takt der Musik tänzelte Grünen-Präsidentin Regula Rytz zum Eingang des Lokals. «Es wird eine sehr kurze Nacht geben», prophezeite sie. «Wir feiern mit all den Leuten, die es möglich machten, dass die Grünen im Kanton Bern so stark vorangekommen sind.» Man wolle tanzen und die «einzigartige Verschiebung» feiern. Vor ein Uhr werde sie sicher nicht zuhause sein. Mit einem Kater erwache sie am Montag aber nicht. Bereits um neun Uhr steht für die Parteipräsidentin der erste Medientermin an. «Auch müssen wir schauen, wie wir unsere Grossfraktion organisieren.»

Adrian Aulbach, Co-Präsident der Jungen Grünen Interlaken-Oberhasli, hatte schon ein paar Bier gekippt. «Zwei oder drei weitere liegen schon noch drin», meint er. Mit einer zu wilden Party rechnet Raphael Wyss, Vorstandsmitglied der Jungen Grünen Kanton Bern, aber nicht. Am Montag rufen Uni und Fachhochschule. Für Michael Ogi gab es nur Cola. «Ich muss am Montag um 7 Uhr wieder auf der Baustelle sein», so der Co-Präsident der Jungen Grünen Bern.

Verkaterter Tag sei möglich

Mit einem «etwas verkaterten Montag» rechnet Seraina Patzen. «Ich hoffe, dass wir den Moment noch etwas auskosten und geniessen können», sagt die Kandidatin der Jungen Alternativen JA, die eine Listenverbindung mit den Grünen der Stadt Bern eingingen.

Auch für Natalie Imboden, Grossrätin Grüne des Kantons Bern, war der Wahlsonntag ein «überwältigender Tag». Dieser habe mit einem grünen Sitz im Kanton Glarus begonnen und sei mit einem «wahnsinnigen Resultat» von Regula Rytz’ Ständeratskandidatur und einer nationalen grünen Welle weitergegangen. Die Party sei in vollem Gange, aber morgen früh werde wieder gearbeitet. «Wir Grüne können feiern, aber auch hart arbeiten», stellte sie vor dem nächsten Schluck ihres zweiten, aber letzten Biers klar.