Mann (31) wird von Lawine verschüttet und stirbt

Am Donnerstag löste sich um 14 Uhr eine Lawine an der Winterlücke beim Flüela Wisshorn. Dabei wurde ein 31-jähriger Splitboardfahrer mitgerissen. Er konnte zwar von seinen drei Tourenkollegen in einer Tiefe von mehr als zwei Metern geortet und geborgen werden, starb jedoch am Freitagmorgen im Spital.

Nur wenig später löste sich in Davos Wolfgang am Totalphorn eine weitere Lawine. Dabei wurde ein Mitglied einer Fünfergruppe, ein 37-jähriger Snowboarder, von dieser erfasst. er konnte geborgen werden. Die Rega flog den am Oberschenkel verletzten Mann ins Spital nach Davos.

(fur)