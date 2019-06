Pfadis wachsen dank der Klima-Debatte stark

Über Pfingsten finden die Pfila, die Pfingstlager der Pfadfinder statt. Diese sind momentan besonders beliebt, wie die Pfadfinder-Zentrale in Bern gegenüber der «Schweiz am Sonntag» bestätigt. Ganze 1000 Kinder und Jugendliche mehr als noch im Vorjahr haben über das Wochenende an solchen Lagern überall in der Schweiz teilgenommen.

Insgesamt finden 250 Pfadilager statt, bei denen rund 7000 Pfadfinder dabei sind. Betreut werden diese durch rund 2000 Leiterinnen und Leiter. Laut der Pfadi-Zentrale sind die Zahlen bereits seit vier Jahren steigend, auch wenn es darüber keine genaue Statistik gibt.

Mehr Pfadi-Begeisterung durch Klima-Debatte

Grund dafür sieht die Zentrale im langfristigen «gesellschaftlichen Outdoor-Trend». Heutzutage sei der Wunsch, nach draussen zu gehen und der Natur mehr Sorge zu tragen, gross, heisst es. Hierbei bekomme die Pfadi auch Rückenwind von der aktuellen Klima-Debatte. Denn die Pfadi bringe Jugendlichen den Umgang mit der Natur und der Umwelt auf spielerische Art und Weise näher.

Auch der Bund will diesem Trend folgen. Er plant, Jugend- und Sportlager generell besser zu unterstützen und damit dem Rückgang von Schullagern entgegenzuwirken. Dies hielt der Bund am Freitag in einem Bericht fest.

(doz)