Pfarrer soll 17-Jährigen missbraucht haben

Ein 39-jähriger Universitätsdozent aus der Westschweiz erhebt schwere Vorwürfe gegen Paul Frochaux, Domherr und Pfarrer der Kathedrale von Freiburg. Wie er in einem Gespräch mit der «Rundschau» und der Redaktion Tamedia sagt, wirft er dem Pfarrer vor, ihn damals missbraucht zu haben. Passiert sei das Ganze im Jahr 1998 an einem Wochenende in einem Chalet im Wallis. Das Opfer war damals 17 Jahre alt.

Der damals 46-jährige Priester soll ihn dort auf den Mund geküsst haben und sich später mit ihm ins Bett gelegt haben. Der heute 39-Jährige sagt dazu: «Ich kann mich an Folgendes erinnern: ‹Der Pfarrer liegt auf dem Bett, ohne Kleider. Und ich habe seinen Penis im Mund.›» Dann sei er selbst nackt auf dem Bett gelegen «und der Pfarrer habe sein Glied berührt». Wie das Opfer sagt, habe es «sehr unter dem gelitten, was passiert ist. Es war eine Mischung aus Scham und einem Gefühl, vergewaltigt worden zu sein.»

«Du warst sehr provokativ»

Die Mutter des Opfers zeigte sich zutiefst schockiert, als sie im Jahr 2000 vom Missbrauch erfuhr. In einem Brief an den Pfarrer, der der «Rundschau» vorliegt, schrieb sie: «Ich hatte keine Ahnung, dass Sie diese Gelegenheit nutzen würden, um ihn zu missbrauchen. Sie tun mir leid und ich bin von Ihnen angewidert.» Frochaux soll auf das Schreiben reagiert haben und einen Brief an die Mutter sowie das Opfer geschickt haben, wie die «Rundschau» berichtet.

Darin stehe unter anderem, dass der Vorfall im Walliser Chalet ein «einmaliges Fehlverhalten» gewesen sei. Weiter heisst es: «Ich habe vor dir meine Schwäche anerkannt und dich um Vergebung gebeten.» Er fügt an: «Du warst sehr provokativ», und «zum Zeitpunkt der Ereignisse warst du viel näher an deinem 18. Geburtstag als an deinem 16.».

Bischof soll Dossier bereits 2011 erhalten haben

Das Dossier des Westschweizer Dozenten soll bereits 2011 beim Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg, Charles Morerod, gelandet sein. Die Dokumente hatte die Opferkommission damals übergeben. Doch jahrelang sei nichts passiert. Erst acht Jahre später, Ende 2019, soll der Bischof die Beweise der Polizei übergeben haben.

Medienberichten zufolge jedoch nicht das ganze Dossier, sondern nur eine Seite aus der Mappe. Das Opfer fragt sich: «Wo ist der Rest des Dossiers geblieben? Wo das Gesprächsprotokoll, wo mein Brief? Wurde das Dossier vernichtet?»

Am Dienstag wurde der Pfarrer schliesslich suspendiert. Wie das Bistum in einer Mitteilung schreibt, habe man von einer Anschuldigung erfahren, die fast zwanzig Jahre zurückliege und einer Klärung bedürfe. Gegenüber der «Rundschau» sagt Morerod: «Anhand Ihrer Fragen müssen wir mit Bestürzung von Fakten ausgehen, die uns bis anhin unbekannt waren.»



(mon)