«Ich gebe zu, gelogen zu haben»

Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet hat die Mitglieder der FDP Genf darum gebeten, in der Politik bleiben zu dürfen. Er erhielt an der der FDP-Generalversammlung am Dienstagabend in Genf Applaus.

Er wolle «Genf dienen», sagte Maudet und entschuldigte sich an der ausserordentlichen Versammlung für seine Lügen und sein Fehlverhalten. «Ich entschuldige mich nicht um der Form willen oder aus Höflichkeit». Er könne sich selber nicht vergeben, sagte er.

«Pierre, du hast uns verraten»

Zuvor hatte der Präsident der Genfer FDP Maudet zu Beginn der Generalversammlung erneut zum Rücktritt aufgefordert. «Pierre, du hast uns verraten, indem du uns monatelang angelogen hast», sagte Alexandre de Senarclens.

Rund 800 Personen sind zur Versammlung erschienen, an der diskutiert wird, ob die Basis der Kantonalpartei den schwer angeschlagenen 40-jährigen Staatsrat Maudet noch unterstützt. Angemeldet hatten sich gut 500 Personen.

De Senarclens hat sein eigenes politisches Schicksal vom Ausgang der Versammlung abhängig gemacht. «Falls die Basis die Parteileitung desavouiert, indem sie Pierre Maudet unterstützt, werde ich zurücktreten», hatte er angekündigt.

Auch FDP-Nationalrat Christian Lüscher kritisierte Maudet scharf. Er war ihm vor, alle angelogen zu haben. Er habe die Partei zwar in stratosphärische Höhen gebracht – doch wenn seine Liebe zur Partei aufrichtig sei, müsse er nun ihr zuliebe zurücktreten.

Am Ende der Versammlung kam dann die Erlösung für Maudet: Mit 341 Ja-Stimmen gegen 312 Nein-Stimmen und 56 Enthaltungen beschlossen die Mitglieder der FDP Genf, ihm weiterhin zu vertrauen.

Strafverfahren soll ausgeweitet werden

Vergangene Woche hatte die Genfer Staatsanwaltschaft den Grossen Rat um die Erlaubnis ersucht, das im August gegen Maudet eingeleitete Strafverfahren wegen des Verdachts der Vorteilsannahme im Zusammenhang mit einer Luxusreise nach Abu Dhabi auszuweiten. Die Genfer Staatsanwaltschaft ermittelt nun auch wegen des Verdachts, dass Maudet möglicherweise Vorteile durch die Genfer Hotelgruppe Manotel angenommen hat.

(sda)