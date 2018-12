«Toilet Talks & Practice: Pissen gegen das Patriarchat» lautete der Titel eines Workshops, den der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) kürzlich an der Universität Bielefeld veranstaltete. Diskutiert wurden verschiedene Pisstechniken und die Frage, ob das Im-Stehen-Pinkeln nur Männern vorbehalten ist. Die zwölf Teilnehmerinnen lernten, wie sie ihre Genitalien anfassen müssen, um den Strahl zu lenken. Ausserdem bastelten sie aus alten Tetrapackungen sogenannte Urinellas oder Pinkel-Trichter.

Das Wildurinieren identifiziere sie als offensichtliche «Zelebration der Männlichkeit», erklärte eine Referentin mit dem Pseudonym Marka Pi der «Neuen Westfälischen Zeitung». Sie hingegen stelle sich nicht wie selbstverständlich an einen Baum und pinkle los. «Im Lauf meines Lebens fiel mir auf, dass es als Mensch mit Vulva nicht so einfach ist, dem Bedürfnis nachzugehen.» Denn: Die Stadt sei von Männern für Männer geplant. Zum Beispiel seien öffentliche Urinale häufig kostenlos, während Sitztoiletten eine Gebühr verlangten.

Feministinnen rufen zum Wildpinkeln auf

«Wir sind nicht im Wilden Westen»

Diese Haltung spricht Schweizer Frauen aus dem Herzen. «Auch wenn dieses Thema erst lächerlich klingen mag, muss man es ernst nehmen», sagt Feministin Anna Rosenwasser. Zürich könne mehr kostenfreie Toiletten vertragen. «Es ist Alltag und für Frauen frustrierend, dass sie im Ausgang manchmal nicht aufs WC gehen können, während ihre Kollegen irgendwo hinpinkeln können.» Mehr frauenfreundliche und kostenfreie Toiletten lösten das Grundproblem aber nicht. «Ich ermutige alle Frauen zum Wildpinkeln – natürlich nur, sofern es niemandem schadet.»

Oft verzichten Frauen laut Rosenwasser darauf, weil der Frauenkörper stark tabuisiert und sehr auf seine Attraktivität reduziert wird. «Männer können sich kaum vorstellen, dass Frauen überhaupt aufs WC gehen.» Dieses Tabu löse bei Frauen ein schlechtes Körpergefühl aus. Damit sie weniger Mühe hätten, im Freien zu pinkeln, wünsche sie sich, dass Supermärkte sogenannte Pinkel-Trichter verkauften (siehe Video und Bildstrecke).

Nationalrätin Irène Kälin (Grüne) sagt, dass das Wasserlösen für sie mehr eine Frage des Geschmacks als der Gleichstellung sei. Denn oft pinkelten Männer in den Ausgehmeilen in Gärten und an Bäume, kritisiert sie. «Dabei leben wir nicht im Wilden Westen, wo überall hingepisst werden kann.» Pinkelten Männer nicht mehr öffentlich, müssten sich die Frauen bezüglich Toiletten auch keine emanzipatorischen Fragen mehr stellen.

«Feminismus gipfelt in einem Männerneid»

Auch Hanspeter Küpfer, Vizepräsident des Vereins Mannschafft, unterstützt das Anliegen. «Frauen sollten Mut haben, im Notfall wild zu pinkeln», sagt er. Sei es dringend und habe es keine Toiletten in der nächsten Nähe, müsse der Mensch der Natur nun mal freien Lauf lassen. «Klar ist aber, dass Frauen und Männer gehalten sind, ihren Alltag vorausschauend so zu gestalten, dass Wildpinkeln vermieden werden kann.»

SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann hingegen schüttelt nur den Kopf. Offenbar gebe es in der westlichen Welt keine wirklichen Probleme mehr, spottet sie. «Jetzt gipfelt der Feminismus sogar in einem Männerneid.» Wild zu pinkeln, sei Männersache. «Männer sind nun mal so. Frauen hingegen würden sich dafür schämen.» In den sozialen Medien löste das Anliegen viel Spott aus. Ob es sich beim deutschen Workshop um Satire handle, fragten einige User zynisch. Andere halten die Diskussion für lächerlich. Ein User fragt: «Ist ans Patriarchat anpassen (indem man im Stehen pinkelt) nicht der gegenteilige Sinn von Feminismus?»