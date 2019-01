Plante Nicholas P. Anschläge in der Schweiz?

Der in Marokko verhaftete Schweizer Nicholas P. soll intensive Kontakte zu zwei Bekannten bei der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gepflegt haben. Wie die marokkanische Tageszeitung «Assabah» berichtet, stand der 32-jährige Genfer Konvertit in Verbindung mit dem ebenfalls aus Genf stammenden Daniel D., der als gefährlichster Schweizer beim IS gilt. Bei seinem zweiten IS-Kontaktmann soll es sich um einen Tunesier handeln, der in der Schweiz ebenfalls mit Daniel D. befreundet war.

Das Blatt schreibt sogar, dass Nicholas P. im Jahr 2016 von Daniel D. und einem weiteren Jihadisten in Syrien den Auftrag erhalten habe, Terroranschläge gegen vitale Ziele in der Schweiz auszuführen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Zu den avisierten Opfern sollen Beamte des Bundesamts für Polizei (Fedpol) und Finanzinstitutionen gehört haben. Nicholas P. lebte zu diesem Zeitpunkt noch in der Schweiz.

Bestätigt sind diese Informationen über die mutmasslichen Attentatsabsichten nicht. Fedpol, das in Kontakt steht mit den marokkanischen Polizeistellen, hat bisher nichts davon erfahren, wie eine Sprecherin auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» erklärte. «Assabah» berichtet weiter, dass sich Nicholas P. auch mit dem Aufbau von Terrorzellen in Südostasien beschäftigt habe, nachdem sich die Anschlagspläne in der Schweiz zerschlagen hätten.

Die beiden Schweizer sind im Zuge der Grossfahndung nach den Hintermännern des Mordes an zwei skandinavischen Touristinnen verhaftet worden. Den beiden jungen Männern aus Genf werden Kontakte zum IS vorgeworfen. Nicht zur Last gelegt wird ihnen die Mittäterschaft bei der brutalen Bluttat im Atlasgebirge von Mitte Dezember.

Übernommen vom «Tages-Anzeiger», bearbeitet von 20 Minuten.

(chk)