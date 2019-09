Pöbler erschrecken ÖV-Passagiere

Die Fahrt in der 1. Klasse im Intercity von Biel nach Olten vor einigen Tagen wurde für Lifestylebloggerin Denise Lehmann alias Kitchwitch zum Horrortrip. «Ein sehr angetrunkener Mann mit einer Bierflasche in der Hand schlich ständig durch den Gang und schrie aggressiv herum. Ich hatte richtig Angst», erinnert sich die Bernerin, die den Vorfall auch in einer Story auf Instagram geteilt hat (siehe Video oben).

Ausser ihr und einer anderen Passagierin sei im Wagen weit und breit niemand gewesen. «In der letzten Viertelstunde vor dem Ziel hatte ich regelrecht Panik.» Der Zug habe an keiner Station mehr angehalten. «Ich war eingesperrt im Zug und hätte vor dem Mann nicht flüchten können, wenn er mich attackiert hätte.»

«Fühlte mich vom Personal im Stich gelassen»

Sie habe sich in dieser Situation völlig hilflos gefühlt. «Habe ich einmal das Halbtax vergessen, kümmern sich gefühlt 50 Leute des Bahnpersonals um mich. In einer Notsituation fühlte ich mich aber im Stich gelassen. Ich hätte es dem Mann zugetraut, dass er mir plötzlich seine Bierflasche anschmeisst», sagt Kitchwitch.

Es ist nicht das erste Mal, dass sie wegen pöbelnder Fahrgäste im Zug zittern muss. «Eine betrunkene und geistig verwirrte Frau stolperte einmal durch die Abteile und fasste alle Passagiere an.»

Referat über Drogen im Morgenverkehr

Auch andere Pendler wurden im öffentlichen Verkehr von unangenehmen Gästen überrascht. Eine geistig verwirrte Frau sei morgens um sieben Uhr durch eine Zürcher S-Bahn marschiert und habe den Passagieren mit einem Vortrag über Drogen ins Gewissen geredet, berichtet eine Pendlerin (siehe Audioausschnitt im Video oben).

«Als den Passagieren klar wurde, dass die Frau harmlos war, mussten einige ob ihres Geschwätzes schmunzeln. Zuvor aber waren viele Leute zusammengezuckt», so die Pendlerin. Laut Schilderungen von Pendlern verstören zudem teilweise laut fluchende Personen in Trams Passagiere.

Kundenbegleiter sollten Präsenz markieren

Zugpöbler beschäftigen auch die Kundenorganisation Pro Bahn Schweiz. «Ganz allgemein stellt man fest, dass Pöbeleien und Aggressivität im öffentlichen Raum zunehmen. Und der ÖV gehört dazu», sagt Präsidentin Karin Blättler.

Pro Bahn lege grossen Wert auf begleitete Züge. «Dabei sollen die Kundenbegleiter die Züge auch regelmässig abgehen und Präsenz markieren. Das erhöht die effektive Sicherheit und das Sicherheitsgefühl.»

Sicherheit habe oberste Priorität

SBB-Mediensprecher Martin Meier sagt, die Sicherheit der Kunden für die SBB habe oberste Priorität. Die Kunden sollten sich zu jeder Tages- und Nachtzeit wohlfühlen. In der Regel seien deshalb immer zwei Kundenbegleiter im Einsatz.

«Fühlen sich Kunden unwohl, sollten sie nicht zögern, die anwesenden Kundenbegleiter zu informieren oder die Transportpolizei unter der Telefonnummer 0800 117 117 zu alarmieren», sagt Meier. In gravierenden Fällen könne die Einsatzzentrale die Transportpolizei aufbieten, die bei der nächstmöglichen Bahnstation einsteige. «Meist beruhigt sich die Situation aber, wenn ein Kundenbegleiter erscheint.»

Alkohol als Problem

Zahlen und Hintergründe über pöbelnde Personen liegen keine vor. Für Walter von Arburg, Kommunikationsbeauftragter des Sozialwerks Pfarrer Sieber, steht aber fest: «Alkoholprobleme sind heute generell ein grosses Thema. Bei betrunkenen Pöblern im Zug handelt es sich nicht zwingend um Obdachlose mit Drogen- oder Alkoholproblemen.» Um Konflikte im ÖV zu vermeiden, rate er, solchen Menschen aus dem Weg zu gehen.