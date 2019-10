Politik will illegale Praxis bei Transfers verbieten

Korruption, Manipulation, Geldwäscherei: «Bei Fussballtransfers wird systematisch betrogen – und die Fifa unternimmt nichts», sagt Philippe Renz. Er ist Anwalt der Freiburger Agentur Sport 7, die gegen diese «systematische Kriminalität» kämpft. Es geht dabei um Clubs und Spielervermittler, die gemeinsame Sache machen – und damit riesige Summen verdienen.

So kassieren Agenten ab

Die Machenschaften bei Fussballtransfers sind komplex – vereinfacht spielt sich das so ab: Ein Spieler engagiert einen Agenten, um für sich einen neuen Club zu suchen. Bei einem erfolgreichen Transfer lässt sich aber der Agent nicht von seinem Auftraggeber – dem Spieler – bezahlen, sondern zu 99 Prozent nur vom Club. Der Agent kassiert von Letzterem Provisionen und Vermittlungsgebühren. Dazu zählen ausgehandelte Fixbeträge und oftmals bis zu 10 Prozent des Spielersalärs – meist ohne dessen Wissen. Diese Doppelrolle sei gesetzeswidrig, sagt Renz. Wenn Agenten sich juristisch oder wirtschaftlich mit den Clubs ihrer Spieler verbinden, entstehe ein Interessenkonflikt: «So vertreten sie nicht nur die Interessen der Spieler, sondern vor allem ihre eigenen und die der Clubs.» Das sei nach Schweizer Recht und laut Fifa-Reglement verboten. Diese illegalen Praktiken führten zu ungetreuer Geschäftsbesorgung und unlauterem Wettbewerb.

Allein für den Brasilianer Neymar zahlte Paris Saint-Germain im Sommer 2017 die Rekordsumme von 222 Millionen Euro, dabei kassierte wohl auch dessen Agent ordentlich mit. Von 2014 bis Ende 2017 verdienten Spieleragenten weltweit 4,75 Milliarden Euro. Das zeigt eine Studie des Centre International d’Étude du Sport (CIES) in Neuenburg. «Rund 3 Milliarden davon haben Spieleragenten illegal abgezweigt», sagt Renz. Dieser Betrug finde auch in der Schweiz statt: Hier seien Spieler und Vereine letztes Jahr so um etwa 5 Millionen geprellt worden.



«Illegale Doppelrolle von Agenten»

Dies, weil Agenten bei Transfers eine Doppelrolle innehätten: Sie erhalten einen Vermittlungsauftrag vom Spieler, lassen sich aber fast ausschliesslich vom Klub bezahlen. «Dieses Doppelmandat ist gesetzeswidrig. Das ist nach Schweizer Recht und auch laut Fifa-Reglement verboten», betont Renz (siehe Box).

Die CIES-Studie stützt diese Vorwürfe. «Die weitverbreiteten Absprachen zwischen Clubs und Agenten führen zu korrupten Praktiken, bei welchen die involvierten Akteure Clubgelder für ihren persönlichen Gewinn missbrauchen», heisst es dort. Zudem würden Geldwäscherei und Steuerhinterziehung dadurch gefördert. Obwohl die Uefa die Studie in Auftrag gab, hält sie sie geheim. 20 Minuten liegt allerdings eine Zusammenfassung vor.

«Bund soll Druck auf Fifa machen»

Schweizer Politiker wollen diesen «gesetzlosen Zuständen» einen Riegel vorschieben. In einem Vorstoss, unterstützt von elf Parlamentariern aller grossen Parteien, verlangt SVP-Nationalrat Sebastian Frehner Antworten vom Bund. «Es kann nicht sein, dass bei Fussballtransfers offenbar ein rechtsfreier Raum vorherrscht, der systematisch kriminelle Machenschaften zulässt.»

Da die Uefa und die Fifa ihren Sitz in der Schweiz haben, müsse der Bundesrat Massnahmen aufzeigen, wie das Transfergeschäft entkriminalisiert werden könne. «Er muss Druck auf die Fifa ausüben», sagt Fussballfan Frehner. Zudem solle der Bund sicherstellen, dass die Fifa ihre Reglemente auch einhalte, ergänzt Renz. Weiter brauche es bei Verstössen eine rechtliche Handhabe – also starke Sanktionen für Agenten oder Lizenzentzüge für Clubs.

SFL prüft eigene Regelung

Die Agentur Sport 7 hat bereits vor zwei Jahren Klage bei der Fifa eingereicht und das Anliegen bei der Bundesanwaltschaft (BA) deponiert. Passiert ist seither wenig. Die BA fühlt sich dafür nicht zuständig, die Verantwortung liege bei den Fussballverbänden der Länder.

Die Fifa betont, sie sei daran, das Transfersystem laufend anzupassen. Gerade am Mittwoch habe die Fifa-Kommission vorgeschlagen, Geldbezüge von Agenten zu begrenzen und deren angeprangerten Mehrfachvertretungen zu beschränken. «Diese Vorschläge werden aber an der heutigen Praxis nichts ändern», sagt Anwalt Renz. Zudem hätten Spieleragenten bereits damit gedroht, gegen diese Vorschläge rechtlich vorzugehen.

Der Problematik bewusst ist sich die Swiss Football League (SFL). Und sie will handeln: «Wegen kritischer Punkte im Vermittlerwesen» prüfe man eine eigene Transferregelung, schrieb die SFL kürzlich an die Schweizer Clubs. Möglich sei eine Lösung, wie sie die belgische Pro League einführen möchte: So dürften Agenten künftig nur noch von Spielern beauftragt und bezahlt werden – und nicht mehr von den Clubs.

«System verfälscht Wettbewerb»

Das heutige Transfersystem sei nicht nur illegal, sondern verfälsche auch den Wettbewerb im Weltfussball, sagt Renz. Da sich nur Grossclubs die mächtigsten Agenten leisten könnten und diesen hohe Summen zahlten, bekämen sie auch die besten Spieler. «So festigen diese Grossclubs auch ihre sportliche Dominanz über Jahre.»

Diese «Elite-Clubs» machten seit Jahren die vorderen Plätze in den grossen Ligen Europas unter sich aus: Das sei unter anderem in England, Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien zu beobachten, erklärt Renz. «Kleinere Clubs sind so gleich mehrfach benachteiligt.»

Ein Beispiel untermauert das: 2007 verbot der englische Verband Doppelvertretungen von Agenten. Nur wenige Monate später krebste er zurück. Die Premier-League-Clubs hatten massiv interveniert: «Die Agenten hatten plötzlich kein Interesse mehr, Top-Spieler bei englischen Clubs unterzubringen. Das, weil sie von anderen europäischen Grossclubs massiv mehr Geld erhielten», sagt Renz.

(rol)