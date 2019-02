Politiker bekämpfen Rückkehr der IS-Anhänger

Via Twitter forderte US-Präsident Donald Trump die europäischen Staaten am letzten Wochenende dazu auf, jihadistische Landsleute in kurdischer Gefangenschaft ins eigene Land zurückzunehmen.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........