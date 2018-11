Polizei nimmt 32-jährigen Verdächtigen fest

Am Vormittag des 1. November ging beim Manor Baden eine telefonische Drohung ein, wonach im Gebäude eine Bombe platziert sei. Im Verlauf des Tages konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und gestern Abend vorläufig festgenommen werden. Dies teilt die Staatsanwaltschaft Aargau in einer Mitteilung mit.

Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 32-jährigen Türken aus der Region. Die Staatsanwaltschaft Baden hat gegen ihn ein Verfahren wegen Drohung und Schreckung der Bevölkerung eröffnet. Der Tatverdächtige soll heute ein zweites Mal einvernommen werden.

Keine Hinweise auf gefährliche Gegenstände

Nachdem gestern der Drohanruf bei Manor eingegangen war, wurde das Gebäude evakuiert. 200 bis 300 Personen waren davon betroffen. Wie Roland Pfister von der Kapo Aargau bekannt gab, wurden bei der Durchsuchung mit Spürhunden keine konkreten Hinweise auf gefährliche Gegenstände oder Stoffe gefunden.

Ein Mann, der am Donnerstag eine polizeiliche Abschrankung überschritt, wurde von der Kantonspolizei vorübergehend festgenommen. Am Freitag teilte die Staatsanwaltschaft jedoch mit, dass dieser nicht in Verbindung mit der Drohung stehe und wieder freigelassen worden sei.

