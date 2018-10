Polizei fahndet nun mit Fotos nach den Tätern

Ein Mann ist am Mittwochabend, 3. Oktober, an der Kusterwiesstrasse in Bilten GL angegriffen und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde er von einer zunächst unbekannten Täterschaft mit einem Werkzeugstiel aus Holz von hinten niedergeschlagen und dadurch schwer verletzt.

In der Folge ergriffen drei Männer mit einem Auto die Flucht. Der Verletzte wurde mit der Rega ins Kantonsspital St. Gallen geflogen. Der 41-jährige, im Kanton Glarus wohnhafte Kosovare erlitt schwere Kopfverletzungen. Er befindet sich ausser Lebensgefahr.

Zwei Männer werden gesucht

Am Tatabend wurde durch die Polizei eine tatverdächtige Person in Zürich festgenommen. Motiv und Hintergrund der Tat werden untersucht. Die Kantonspolizei Glarus veröffentlicht nun Bildaufnahmen von zwei Männern, welche im Zusammenhang mit dieser Tat gesucht werden.

Die Kantonspolizei Glarus bittet Personen, welche Hinweise

im Zusammenhang mit dieser Straftat oder zu den zwei abgebildeten Männern geben können,

sich zu melden (055 645 66 66).

(rab)