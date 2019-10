Polizei findet Autowrack in der Rhone

Am Sonntag, 13. Oktober, führte die Kantonspolizei eine Suche nach den beiden seit den Unwettern vom 11. August 2019 in Chamoson vermissten Personen durch. Im Rahmen dieser Aktion wurde in der Rhone das Wrack eines Autos gefunden.

Gegen 14:30 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte in der Nähe von Leytron, am linken Rhone-Ufer, das Wrack. Das Gebiet wurde anschliessend abgesperrt, um das Fahrzeug aus dem Wasser zu bergen sowie die notwendigen Untersuchungen durchzuführen.

Allfälliger Zusammenhang

Das Wrack wurde von Mitarbeitern der Gendarmerie, der Kriminalpolizei sowie Mitarbeitern der Polizei-Garage der Kantonspolizei geborgen.

Gegenwärtig laufen die Ermittlungen, welche formal Klarheit über einen allfälligen Zusammenhang zwischen diesem Fund und dem Ereignis vom August 2019 in Chamoson ergeben soll. Ob sich die beiden Vermissten im Wrack befinden, konnte die Polizei auf Anfrage noch nicht beantworten.

(dmo)