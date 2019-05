Polizei findet zwei Leichen in Genfer Wohnung

Wie die Zeitung «Tribune de Geneve» schreibt, kam es am Freitag zu einem Familiendrama in Genf. Eine Mutter und ihr Sohn wurden tot in einer Wohnung entdeckt.



Vor Ort beschreiben die Nachbarn einen «grossen Polizeieinsatz». Auch die Staatsanwaltschaft und zwei Rettungswagen stehen im Einsatz. Die Mitarbeiterin eines nahegelegenen Unternehmens sagte, dass sie gegen Mittag zwei Frauen sah, die auf der Strasse weinten und schrien.

Bei der Tragödie soll es sich um eine Familie handeln, die erst vor Kurzem in die Nachbarschaft zog. Der Sohn soll 30 Jahre alt sein, berichten Nachbarn.

Die Polizei sichtet zurzeit Bilder von Überwachungskameras. Dazu sind Beamte mit Polizeihunden im Gebiet unterwegs.

Update folgt...

(fss)