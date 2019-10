Polizei nimmt Raser mit geleasten Autos ins Visier

560 PS, 305 Kilometer pro Stunde schnell und 171’000 Franken teuer: Mit einem BMW M6 fuhr letztes Wochenende ein Neulenker (23) in Rupperswil AG gegen die Wand eines Fabrikgebäudes. Für billiges Geld ein Luxusgefährt leasen – immer mehr Schweizer tun es ihm gleich. Letztes Jahr schlossen über 150’000 Privatpersonen neu einen Leasing-Vertrag ab (siehe Box). Doch der Leasing-Boom löst nicht bei allen Freude aus.

Schweizer leasen immer häufiger ihr Auto

Leasing wird bei Privatpersonen immer beliebter. Letztes Jahr betrug die durchschnittliche Leasingsumme pro Fahrzeug 34'000 Franken. Rund die Hälfte aller Neuwagen auf Schweizer Strassen sind geleast. Der Schweizer Leasing-Markt war noch nie so gross wie jetzt: Mittlerweile umfasst er ein Volumen von 27,5 Milliarden Franken. Das geht aus den Zahlen des Schweizerischen Leasing-Verbandes hervor.



So erkennt etwa Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau bei vielen Unfällen und groben Verkehrsdelikten ein Muster: «Es sind junge Männer, die ein hochmotorisiertes Auto der Luxusklasse fahren, das sie sich ohne Leasing nie leisten könnten.»

Protzerei und Beschleunigungsxzesse



Wie es sein kann, dass etwa ein 19-jähriger Neulenker einen 600-PS starken Sportwagen leasen und fahren kann, sei dahingestellt. «Bei jungen Männer mit geleasten Boliden, die oft eine entsprechende Fahrweise an den Tag legen, führt das oft zu grobfahrlässig verursachten Unfällen.» Protzerei, Beschleunigungsexzesse und das Verursachen von unnötigem Lärm gehöre oft auch zu diesem Verhaltensmuster. Die Polizei würde ihren Fokus daher verstärkt auf solche Lenker mit geleasten Autos richten, sagt Graser.

Immer wieder komme es auch vor, dass Sicherheitsassistenzsysteme bewusst ausgeschaltet werden. «Kombiniert mit der limitierten Fahrpraxis des Neulenkers kann das zu Unfällen führen, die fatal ausgehen können», sagt Graser.

Attraktiv dank niedrigem Zins



Trotzdem bleibt die Nachfrage nach Leasingkrediten weiterhin hoch, sagt Dirk Fuchs von Sixt Leasing. «Detaillierte Zahlen veröffentlichen wir nicht, die Zuwachsrate liegt aber etwa bei rund 15 Prozent.» Das niedrige Zinsniveau helfe, das Leasing noch attraktiver zu gestalten. Die Zuwachsraten beim Privatleasing seien auf eine veränderte Geisteshaltung zurückzuführen sei. Fuchs: «Es wird zunehmend erkannt, dass die Nutzung eines Automobils für den alltäglichen Gebrauch zwangsläufig nicht den Besitz des Fahrzeuges voraussetzt.»

Die Eignung, ob ein Fahrzeug gelenkt werden darf, wird im Rahmen eines Leasingvertrages nicht geprüft, sagt Dirk Fuchs von Sixt Leasing. «Ob eine Leasingfirma aufgrund von negativen Erfahrungen mit einem Kunden kein Folgegeschäft abschliesst, ist selbstverständlich jeder Leasingfirma selbst überlassen.»

Auch bei Amag steigt die Nachfrage nach geleasten Autos, wie Sprecher Dino Graf bestätigt: «Im vergangenen Jahr hat die AMAG Leasing 54'013 neue Leasingverträge abgeschlossen. Das ist ein Plus von 10,6%.» Rasen sei aber keine Finanzierungs- sondern eine Charakterfrage, sagt Graf. «Das Gros der Automobilisten –– und Leasingnehmer – fährt korrekt.»

Höhere Prämien



Bei den Versicherungen bestätigt man indessen einen Zusammenhang zwischen Leasing und Schadenshäufigkeit: «Unsere Erfahrung zeigt, dass Autoversicherungsverträge mit Leasing eine höhere Schadenbelastung aufweisen», sagt Leilah Ruppen von der Mobiliar. Deshalb sei die Prämie entsprechend dem erhöhten Risiko angepasst. Ruppen: «Wer bei der Mobiliar ein geleastes Auto versichert hat, zahlt zwischen 5 bis 10 Prozent mehr Prämien.»

Auch die Axa-Versicherung stelle fest, dass der Schadenaufwand bei geleasten Fahrzeugen höher ist als bei anderen, so Sprecherin Anna Ehrensperger. «Ein Grund dafür ist aber, dass bei geleasten Autos häufiger auch kleinere Schäden gemeldet werden.»

Ist es in den letzten Jahren einfacher geworden, ein Auto zu leasen? «Nein, zumindest aus rechtlicher Sicht ist dies nicht der Fall», sagt Luca Stäuble vom Schweizerischen Leasingverband (SLV), der rund 80 Prozent der Branche vertritt. Nebst der Überprüfung der Kreditfähigkeit des Kunden durch die Leasinggesellschaft bedürfe es bei Vertragabschluss eine eigenhändige Unterzeichnung des Kunden. «Letzteres bildet eine Hürde, welche neuartige digitale Geschäftsmodelle im Bereich des Konsumentenleasings einschränkt.»

Mann (23) fährt auf einer Leasing-Probefahrt mit einem McLaren einen Rennvelofahrer (38) um.Die Polizei hielt bei einer Geschwindigkeitskontrolle vier einander folgende Autos an, die massiv zu schnell unterwegs waren. Die gemieteten Porsches wurden sichergestellt.Zwei Männer (20, 22) in einem Raserduell. Der 20-jährige Mann war unterwegs mit dem Audi S3 (210 PS) seines Bruders, der 22-Jährige leaste seinen BMW M3 (450 PS).Mann (39) macht mit seinem geleasten Tesla Model 3 eine Spritztour – und crashte mit 2 Promille im Blut. Seine Tochter war auf dem Beifahrersitz.Ein junger Kosovare (20) gerät mit seinem ausgeliehenen BMW M5 (600 PS) auf die Gegenfahrbahn. Eine Mutter (42) und ihre Tochter (4) werden lebensgefährlich verletzt.Ein 19-jähriger Junglenker verliert die Kontrolle über seinen BMW und kracht in einen entgegenkommenden Transporter.Neulenker (23) setzt einen BMW M6, den er von seinem Vater ausgeliehen hat, gegen eine Wand. Sachschaden: 100’000 Franken.