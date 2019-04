Soviel verrät die DNA über Verbrecher

Im Juli 2015 zerrt in Emmen ein Mann eine junge Frau vom Velo, vergewaltigt sie und lässt sie schwer verletzt zurück. Obwohl über 400 Männer zum DNA-Test aufgeboten wurden, fehlt vom Täter noch immer jede Spur. Heute kann die Polizei DNA-Profile nur mit einer Fahndungsdatenbank abgleichen, inhaltlich aber nicht auswerten, um Hinweise auf das Aussehen des Täters zu erhalten. Bundesrätin Karin Keller-Sutter will das jetzt ändern, wie die «Zentralschweiz am Sonntag» berichtet.

Verwandtenrecherche

Keller-Sutter will auch die Verwandtenrecherche gesetzlich regeln. Nach einem Bundesgerichtsurteil ist es der Polizei schon jetzt möglich, in der Datenbank des Bundesamts für Polizei (Fedpol) nicht nur nach einem ganz bestimmten DNA-Profil zu suchen, sondern auch im familiären Umfeld des Täters. Nun soll im DNA-Profil-Gesetz, das Karin Keller-Sutter voraussichtlich im Sommer vorlegen wird, eine gesetzliche Grundlage dafür entstehen.



Datenschützer Adrian Lobsiger spricht in der «Zentralschweiz am Sonntag» von einem «systemischen Bruch mit unserer Rechtstradition», weil bei einem solchen Vorgehen das Zeugnisverweigerungsrecht von Verwandten torpediert würde.



Einige Spuren Blut, Speichel oder Sperma reichen, um im Labor die Augen-, Haar- und Hautfarbe und die biogeographische Herkunft zu eruieren. In einigen Jahren könnten eventuell sogar Aussagen über Körpergrösse, Alter, Haarstruktur oder erblich bedingten Haarausfall der betroffenen Person gemacht werden, sagt Cordula Haas, Forscherin am Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich. «Man könnte also sagen, ob jemand eine Glatze oder Locken hat.»

Phantombild eine «Illusion»?



Die Vorhersagegenauigkeit würde sich aber unterscheiden: «Rote oder schwarze Haaren, braune oder blaue Augen sind per DNA relativ leicht zu erkennen», sagt Haas. Bei braunen Haaren oder grünen Augen werde die Vorhersage schon schwieriger, weil neben genetischen noch andere Faktoren eine Rolle spielten.

In den USA gibt es bereits Firmen, die behaupten, aufgrund einer DNA-Analyse ein Phantombild erstellen zu können. Die Behauptungen sind jedoch umstritten. «Das Vorgehen der Unternehmen gilt in Fachkreisen als unseriös, so Haas. «Ein Phantombild des Täters zu erstellen, indem man seine DNA analysiert, ist – zumindest jetzt noch – eine Illusion. Die Erwartungen sind viel zu hoch. Von allfälligen DNA-Phantombildern sind wir noch Jahre entfernt.» In Zukunft werde aber immer mehr möglich sein.

Doch auch dann wäre der Datenschutz gewährleistet, sagt Haas. «Wir würden keine Informationen an die Polizei weitergeben, die nicht auch ein Zeuge machen könnte.» Als Ermittlungshilfe für die Polizei, sei die DNA-Phänotypisierung ein nützliches Mittel, sagt Haas. Sie befürwortet deshalb die Möglichkeit, die Technologie bei schweren Straftaten einzusetzen.

Polizei will neue Technologie



Dass eine inhaltliche DNA-Auswertung der Polizei helfen würde, bestätigt Max Hofmann, Generalsekretär des Verbandes Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB). «Eine Einführung derartiger Technologie würde uns helfen, effizienter und effektiver auf Tätersuche zu gehen.»

Massen-DNA-Tests würden damit unnötig, der Täterkreis wäre eingeschränkt. «Das Risiko, dass ein Sexualstraftäter oder Mörder noch Jahre nach der Tat frei herumlaufen könnte, wäre minimiert.»

Generalverdacht durch DNA-Analyse



Gegen eine inhaltliche DNA-Analyse spricht sich hingegen der eidgenössische Datenschützer, Adrian Lobsiger, aus. Er beschreibt in der «Zentralschweiz am Sonntag» den theoretischen Fall, bei dem es in einem Dorf zu einer Vergewaltigung käme und die DNA-Analyse auf einen dunkelhäutigen Täter hindeuten würde. Alle Männer mit dunkler Hautfarbe kämen unter Generalverdacht, so Lobsiger.

«Gerade bei einer öffentlichen Fahndung drohen Vorverurteilungen, die sich im schlimmsten Fall in spontaner Gewalt entladen könnten.» Bei schweren Verbrechen gegen Leib und Leben habe er aber «ein gewisses Verständnis» wenn die DNA nach Körpermerkmalen ausgewertet werde.