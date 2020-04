Polizei zieht zahlreiche Raser aus dem Verkehr

Ein 22-jähriger Kolumbianer war in der Nacht auf Sonntag mit einem VW Beetle mit 219 Stundenkilometern auf der A1 bei Spreitenbach AG von einem Radargerät erfasst worden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Sonntag meldete. Polizisten nahmen ihn später an seinen Wohnort fest.

Den Fahrausweis auf Probe musste der Kolumbianer abgeben, und die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren. Ein zweites Verfahren eröffnete sie gegen einen 21-jährigen Schweizer, der am Benken mit 153 Kilometer pro Stunde erwischt worden war – maximal zulässig gewesen wären 80 km/h. Auch er musste den Fahrausweis auf Probe abgeben.

Die Polizei kontrollierte bei Oberhof an der Benkenstrasse am Karsamstag den Verkehr, nachdem sich zahlreiche Anwohner über den störenden Lärm von der bei Ausflüglern beliebten Strecke beklagt hatten, teilt die Polizei mit. Auch ein Töfffahrer, der mit 130 km/h an der Messstelle der Polizei vorbeifuhr, musste seinen Fahrausweis abgeben.

Fünfköpfige Rasergruppe

Auch im Kanton Freiburg hat die Polizei einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 41-jährige Autofahrer hätte am Samstag bei Autigny ausserorts 164 km/h auf dem Tacho gehabt. Die Polizei beschlagnahmte den Wagen und entzog dem Mann den Fahrausweis. Der Mann war mehr als doppelt so schnell als die erlaubten 80 km/h unterwegs.

Mit Rasern musste sich auch die Kantonspolizei Bern herumschlagen. Am Brünigpass sind fünf Töfffahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit am Karfreitag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der Schnellste der Motorradgruppe war ausserorts bei Meiringen mit Tempo 172 bergwärts unterwegs.

Die übrigen vier Raser hatten Geschwindigkeiten zwischen 151 und 163 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho, wie die Berner Kantonspolizei am Ostersonntag mitteilte. Erlaubt sind auf dem entsprechenden Strassenabschnitt maximal 80 km/h. Die Töfffahrer waren damit bei der Tempokontrolle kurz nach 15.15 Uhr im Bereich Hausen teils mehr als doppelt so schnell unterwegs als erlaubt.

Die Lenker im Alter zwischen 31 und 44 Jahren mussten ihre Fahrausweise auf der Stelle abgeben, wie die Polizei weiter schrieb. Zudem beschlagnahmten die Behörden die fünf Motorräder. Die Männer müssen sich nun wegen Raserdelikten vor der Justiz verantworten.

Mehr Raser und Protzer

Laut der Aargauer Polizei nehmen vermehrt Raser und «Protzer» die wegen der Corona-Krise ansonsten weitgehend leergefegten Strassen in Beschlag. So würden über diese Tage laufend entsprechende Lärmklagen bei der Behörde eingehen. Diese würden sich oft auf Leute beziehen, die in leistungsstarken Autos herumfahren und mit unnötigen Beschleunigungsmanövern bewusst Lärm verursachen würden.

Als Treffpunkte seien Tankstellenshops beliebt. Die Aargauer Polizei kündigte weitere Geschwindigkeitsmessungen und Kontrollen von diesen Treffpunkten an.



(nke/sda)