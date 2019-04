Porno-SMS belästigen Swisscom-Kunden

Eine Absenderin mit dem Namen «Sandra» meldete sich mit einem SMS kürzlich am späteren Abend bei Leserin T.N.*. «Studentin, 23/extrem pervers», stellte sich Sandra in der Nachricht vor. Ohne Tabu schrieb sie auch, wie sie sich gern «ficken» lasse. Am Ende der Nachricht folgte ein Link zu einem Video.

«Ich habe keine Ahnung, warum ich solche SMS erhalte. Weder kenne ich eine solche Sandra noch verkehre ich auf Porno-Portalen oder Ähnlichem», sagt Swisscom-Abonnentin T.N. Sie habe das SMS deshalb gleich gelöscht.

«Absender wollen Traffic auf die Seite bringen»

Sabrina Hubacher, Mediensprecherin der Swisscom, bestätigt, dass im Moment ein derartiges SMS im Umlauf ist. Wie viele Kunden betroffen seien, könne die Swisscom jedoch nicht angeben.

Laut Hubacher hat das Unternehmen keine direkten Geschäftsbeziehungen mit dem Versender dieser SMS. Daher könne sie nicht mit Sicherheit sagen, warum dieses versendet worden sei. «Es geht dem Absender in aller Regel darum, Traffic auf die beworbene Seite zu bringen.» Auch Viola Lebel, Mediensprecherin des Mobilfunknetzbetreibers Salt, sagt: «Beschwerden über ähnliche Fälle kommen auch bei Salt vor.»

Tausende SMS würden verschickt

Jean-Claude Frick, Digital-Experte bei Comparis.ch, sagt, dass solche SMS meist von ausländischen Services verschickt werden. «Ausgehend von den gängigen Telefonanbieter-Vorwahlen generieren die Absender mit dem Computer verschiedene mögliche Telefonnummerkombinationen und verschicken danach Tausende SMS», erklärt Frick.

Fies sei, dass der Empfänger nichts dagegen unternehmen könne. Frick: «Da die Services auf gut Glück Nummern verschicken und sich dafür nirgendwo registrieren müssen, können Empfänger solche SMS nirgendwo blockieren.»

Die Mobilfunkbetreiber machen auch darauf aufmerksam, dass die Nachrichten auch gezielt an registrierte Nutzer versendet werden können. Dies ist etwa der Fall, wenn Anbieter von Gewinnspielen ihre Daten an Dritte verkaufen oder die Handynummer im Internet frei verfügbar ist.

«Am besten löschen»

Ziel der Absender ist laut Frick, die Klickrate etwa für Porno-Websites zu erhöhen oder an Nutzerdaten zu gelangen, um Spam zu verschicken. Er rät, Links solcher SMS nie anzuklicken. «Es ist sowieso sehr unüblich, dass Links mittels SMS verschickt werden.» Auch bei der Swisscom heisst es: «Generell gilt: Falls man das Angebot nicht nutzen möchte – am besten löschen.»

In gewissen Fällen können Kunden aber auch aktiv gegen unerwünschte Nachrichten vorgehen. «Sollte ein Kunde solch unerwünschte SMS bekommen, kann er unseren Kundendienst kontaktieren, der sich dann darum kümmert, die Nummer von der Vertriebsliste entfernen zu lassen», sagt Viola Lebel von Salt. Um sich vor unerwünschten Kosten proaktiv zu schützen, könnten kostenpflichtige Mehrwertdienste komplett blockiert werden.



*Name der Redaktion bekannt



(bz)