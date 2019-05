Cédric Wermuth sucht Portemonnaie-Finder

Schweizer Politiker werden im ÖV derzeit etwas vom Pech verfolgt. Anfang April hatte CVP-Chef Gerhard Pfister sein Handy im Zug liegen gelassen und erhielt es dank des Einsatzes des SBB-Personals wenig später wieder zurück. Ein ähnliches Schicksal widerfuhr nun auch SP-Nationalrat Cédric Wermuth.

«Am Donnerstagmorgen bemerkte ich auf dem Weg ins Bundeshaus, dass der Reissverschluss meines Rucksackes offen war», sagt Wermuth. Vermutlich sei ihm sein Portemonnaie in der Unterführung im Bahnhof Bern aus dem Rucksack gefallen. «Ich war am Telefon und hörte darum auch nichts.»

«Der Verlust wäre unglaublich ärgerlich gewesen»

50 Franken, Bankkarten, der Bundeshauszugang, verschiedene Belege sowie Fotos von seiner Familie habe er im Portemonnaie gehabt. «Ich stellte mir gleich die ganze Arbeit vor, die nun auf mich zukommen würde, um all die Karten zu sperren und zu ersetzen.» Unglaublich ärgerlich wäre für ihn der Verlust des Portemonnaies gewesen.

Der Politiker hatte aber noch Hoffnung und kehrte sofort zum Bahnhof Bern zurück. «Die Person am Info-Stand sagte mir dann, dass gerade jemand ein Portemonnaie abgegeben habe», erzählt Wermuth erleichtert.

Finder gesucht

Gerne würde er sich der Finderin oder dem Finder gegenüber erkenntlich zeigen. «Leider hatte die SBB keine Angaben.» Wermuth würde sich daher freuen, wenn sich die Person bei ihm melden würde. «Gerade in einer Zeit, in der dauernd Individualismus der Solidarität vorgezogen wird, ist es schön, wenn man sich gegenseitig hilft.»

Ganz, ganz herzlichen Dank an den/die ehrliche Finder*in meines Portmonnaies heute Morgen im Bahnhof Bern. Leider haben Sie keinen Namen hinterlassen, bitte melden! — Cédric Wermuth (@cedricwermuth) 9. Mai 2019

Genaue Angaben seien gefragt

Wer einen Gegenstand gefunden hat, sollte diesen laut SBB-Mediensprecherin Ottavia Masserini möglichst schnell dem SBB-Personal melden und dabei den Fundort angeben. «Auf diese Weise können die Mitarbeiter des Fundservices die Gegenstände genau erfassen.»Bis spätestens am Abend sammeln die SBB-Mitarbeiter verlorene Gegenstände in der Sammelstelle des jeweiligen Bahnhofs.» Über Nacht werden laut Masserini die Fundstücke sämtlicher Bahnhofe in die Fundzentrale in Bern geschickt und katalogisiert.

Pendler, die etwas verloren haben, können bei den SBB kostenlos einen entsprechenden Suchauftrag erfassen.