Überlastet – Post-Päckli kommen verspätet an

Die Coronakrise fordert auch die Schweizerische Post. Denn der vom Bundesrat verhängte Lockdown führt dazu, dass viele Menschen zu Hause bleiben – und Einkäufe online erledigen. «Die Mengen bei den Paketen ist in den letzten Wochen und Tagen sehr stark gestiegen», bestätigt Post-Sprecher Erich Goetschi gegenüber 20 Minuten. Gleichzeitig fehlten der Post zunehmend Mitarbeitende. «Sie sind krank, gehören zu einer Risikogruppe, sollen deswegen zuhause bleiben oder betreuen ihre Kinder. Die verbleibenden Mitarbeitenden leisten einen grossen Effort.»

Insgesamt verzeichnet die Post ein hohes Sendungsvolumen bei den inländischen Paketen. «Insbesondere bei den Lebensmittelpaketen – bis zu 300 Prozent mehr –, und bei Sendungen der grossen Schweizer Onlinehändler ist das Volumen deutlich erhöht.» Zudem würden nun auch viele Detailhändler ihre Produkte online verkaufen. «Seit Anfang dieser Woche haben die Mengen zum Teil das Niveau der Vorweihnachtszeit erreicht», sagt Goetschi. Es sei aber verfrüht, eine seriöse Aussage zur Grössenordnung des Wachstums zu machen.

Social Distancing erschwert die Arbeit



Daneben tätigen die Schweizer auch grössere Einkäufe online. Laut Angaben der Post bestellen viele Sperrgutsendungen wie Fahrräder, Gartenhäuschen oder Möbel. «Das können unsere Mitarbeitenden kaum transportieren, ohne sich zu nahe zu kommen, weshalb wir bei den grössten Kunden limitieren mussten.» Man sei nun mit diesen im Gespräch, um Lösungen zu finden.

Die Päckli-Flut führt zu Verzögerungen. «Aufgrund des hohen Sendungsvolumens können die regulären Beförderungszeiten für Pakete momentan nicht immer eingehalten werden», sagt Goetschi. Allfällige Rückstände würden spätestens am folgenden Tag aufgearbeitet.

Post will Verspätungen möglichst klein halten



«Fakt ist: Unsere Mitarbeitenden geben tagtäglich ihr Bestes. Und wenn ein Paket trotzdem mal etwas länger unterwegs ist, hoffen wir auf das Verständnis der Empfänger, die die Herausforderungen der Krise ja auch selber tagtäglich erfahren», erklärt Goetschi. Um Verspätungen möglichst klein zu halten, wird die Post neu wieder am Samstag sortieren. «Aufgrund der vom BAG empfohlenen Social-Distancing-Massnahmen, die die Post strikte einhält, sind die Möglichkeiten, zusätzliches Personal einzusetzen und so die Kapazitäten hochzufahren, beschränkt.»

Goetschi betont den Schutz der Post-Mitarbeitenden: «Wir sind bestrebt, dafür zu sorgen, dass sie gesund bleiben. Wenn sie es nicht tun, gibt es keine Post.»