Postauto-Ballon kommt Pilot in die Quere

Der Luzerner Pilot und Fotograf Niklaus Wächter war Ende Oktober in rund 500 Metern Höhe über Knonau ZH unterwegs, als ihm plötzlich ein unbekanntes Objekt in der Fluglinie auffiel: «Direkt vor uns war etwas aufgetaucht. Es war rot und glänzte metallisch.» Wächter reagierte rasch: «Ich habe sofort den Steuerknüppel raufgezogen.» Eine Kamera am T-Leitwerk des Flugzeugs filmte den Vorfall. Auf den Aufnahmen ist ein Ballon in Form eines Vogelkopfs zu erkennen. Dieser sei aber nicht prall gewesen, so Wächter. «Er war ungefähr ein Kubikmeter gross. Es kann auch Draht darin verbaut sein.»

In der Luftfahrt könne fast nichts kalkuliert werden. «Es hätte alles passieren können. Der Ballon könnte sich zusammenfalten und am Flugzeug kleben bleiben oder sich im Propeller verwickeln.» Das hätte im schlimmsten Fall einen Motorenausfall bedeuten können. «Wenn der Ballon in eine äussere Ecke des Höhenleitwerks geflogen wäre, hätte er dieses wegreissen können. Dann gibt es keine Überlebenschancen», sinniert Wächter.

Ausreisser einer Promoaktion

Einem Leser-Reporter kommt der Ballon bekannt vor. Gemäss ihm handelt es sich dabei um einen Ausreisser einer Promoaktion für das Projekt «Kollibri» – dem ersten Tür-zu-Tür-Shuttle der Schweiz – von Postauto. Auch AMAG und SBB sowie der Kanton Aargau und das Bundesamt für Verkehr (BAV) stehen hinter dem Projekt.

Auf Anfrage bestätigt Postauto, dass seit der Lancierung von «Kollibri» mehrere hundert Ballons verteilt wurden. So auch an der Expo Brugg, die vom 18. bis am 21. Oktober 2018 stattfand. «Bei unseren Ballons handelt es sich um mit Helium gefüllte Folienballons in Form eines Vogels, also eines Kolibris. Sie sind etwa so gross wie ein Standard-Partyballon», sagt Sprecherin Katharina Merke. «Wir sind erstaunt, wie gut der ‹Kollibri› gelernt hat, zu fliegen.»

Man verstehe, dass es für einen Piloten unangenehm werden könne, wenn ihm ein unbekanntes Objekt in die Fluglinie gerate. «Zum Glück ist nichts schlimmeres geschehen. Damit er «Kollibri» von der angenehmen Seite kennenlernt, wollen wir dem Piloten gerne eine Gratis-Rundfahrt mit unserem ‹Kollibri›-Shuttle anbieten.» Über andere Vorfälle habe man trotz mehrerer hundert verteilter Ballone nichts gehört.

Wächter ist an dem Angebot von Postauto grundsätzlich interessiert. Er werde sich mit dem Unternehmen in Verbindung setzen.



(qll)