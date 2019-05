Tamy Glauser ruft zu Knie-Boykott auf

Seit Samstag steht das Knie-Zelt auf dem Zürcher Sechseläutenplatz. Auf der Jubiläumstournee sind zwei bekannte Gesichter dabei: Viktor Giacobbo und Mike Müller. Doch andere Promis rufen nun zum Boykott auf.

Auslöser sind die Tier-Vorführungen. In einem Instagram-Post machte Silvano Lieger von Zurich Animal Save darauf aufmerksam, dass Tiere keine Unterhaltung seien. Er forderte den Circus Knie deshalb dazu auf, Vorführungen mit Tieren abzuschaffen.

Auf seinen Aufruf wurden zwei Promis aufmerksam: Die Moderatorin Glüsha Adilji teilte den Post in einer Story. «Ich finde Tiere im Zirkus nicht mehr zeitgemäss», sagte sie gegenüber Nau.ch. Und das Model Tamy Glauser rief im Post dazu auf, keine Tickets für die Knie-Vorstellungen zu kaufen.

Der Circus Knie nahm zu den Protesten bisher noch keine Stellung. Bereits in der Vergangenheit hat er jedoch das Tier-Programm angepasst. So traten beispielsweise die Elefanten 2015 zum letzten Mal auf. Seither leben sie im Kinderzoo in Rapperswil. Elf Jahre zuvor verzichtete der Circus Knie auf Raubtier-Vorführungen, da es zu wenig Platz für eine optimale Haltung gab.

