Verteidiger halten Opfer für unglaubwürdig

Am dritten Tag des Prozesses gegen die neun An'Nur-Gläubigen haben die restlichen sechs Verteidiger ihr Plädoyers vorgetragen. Am Tag zuvor waren die ersten drei an der Reihe gewesen, alle bezichtigten die Geschädigten der Lüge und sprachen von einer medialen Hetzjagd auf ihre Mandanten.

Auch die restlichen Verteidiger brachten das Argument der medialen Vorverurteilung hervor. Und wie ihre Vorgänger kritisierten sie das Vorgehen des Journalisten Kurt Pelda sowie der Staatsanwaltschaft und zweifelten die Glaubwürdigkeit der Geschädigten an. Ihre Aussagen würden sich widersprechen, so der Vorwurf. Rechtsanwalt Michael Aepli betonte, dass sie die Moschee hätten verlassen können, wenn sie den Wunsch dazu geäussert hätten. Sie seien nicht eingesperrt worden. «Die Aussagen sind als wenig glaubhaft einzustufen», sagte deshalb auch Rechtsanwalt Diego Cavegn. Rechtsanwalt Thomas Schluep sagte gar, die Glaubwürdigkeit der Geschädigten sei «erschüttert, wenn nicht gar zerstört».

Genugtuung und Schadenersatz für die Beschuldigten gefordert

Auch die medizinischen Gutachten bezüglich der Gehirnerschütterung und der psychischen Verfassung werden von allen Verteidigern in Zweifel gezogen. So liessen sich die Symptome einer Gehirnerschütterung nicht objektiv bewerten. «Es gab keine Hinweise für Brüche, Verletzungen, Blutungen oder Flüssigkeitsansammlungen», sagte etwa Valentin Isler, der Verteidiger des Beschuldigten, der dem Opfer den Schlag verpasst haben soll.

Ihre Mandanten hätten unter der Untersuchung und der Haft gelitten, betonten die Verteidiger. «Mein Mandant wurde aus dem Leben gerissen, aus dem Beruf, aus der frischen Vermählung», sagte Aepli. Die Anwälte forderten nebst einem Freispruch deshalb auch eine Genugtuung und Schadenersatz für die Beschuldigten.

Intimste Momente von Betenden fotografiert

Mehrere Verteidiger betonten, dass ihre Mandanten einzig deshalb in der Moschee gewesen waren, weil sie beten wollten. «Er ist ein ganz normaler Muslim», sagte beispielsweise Cavegn über seinen Mandanten. Die beiden Geschädigten hingegen seien nicht deswegen dort gewesen, erklärte Rechtsanwalt Thomas Schluep, der den damaligen Vereinspräsidenten vertritt. Als Beweis führte er Screenshots von Whatsapp-Chats des Geschädigten an, die er mit dem Journalisten Kurt Pelda geführt haben soll. Daraus gehe hervor, dass der Geschädigte A. Glaubensfragen «eher ironisch gegenüberstehe». Zudem belegten die Chats, dass A. für Pelda auch in anderen Moscheen verdeckt ermittelt habe.

Mehrere Verteidiger bemerkten, dass ihren Mandanten keine konkrete Tathandlung vorgeworfen werden. Der beschuldigte Imam sei zudem der Einzige gewesen, der dazwischen gegangen sei, sagte dessen Anwalt Alfred Haltiner. Dies hätten die Geschädigten ausgesagt. «Er hat mich verteidigt, gerettet und versucht, sie zu beruhigen», habe der Geschädigte A. erklärt. Zudem hätte der Vereinspräsident das Recht gehabt, die beiden bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, führte Anwalt Schluep aus. A. habe intimste Momente von Betenden ohne deren Einwilligung fotografiert.

So geht es weiter

Die Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag die Möglichkeit, auf die Vorwürfe zu reagieren. Auch der Vertreter der Geschädigten erhält nochmals das Wort, ebenso die neun Verteidiger. Das Urteil folgt voraussichtlich am 23. Oktober.

Den Ticker zum dritten Prozesstag finden Sie hier.