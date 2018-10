Am Montag hat der Prozess gegen neun Gläubige der mittlerweile geschlossenen Winterthurer An'Nur-Moschee begonnen. Die Beschuldigten sollen zwei Männer in der Moschee eingeschlossen, bespuckt, beschimpft, geschlagen und bedroht haben. Dies, weil sie glaubten, die beiden seien «Spione», die dem Journalisten Kurt Pelda Informationen hatten zukommen lassen. Es ging um Bilder einer Predigt, in der ein mittlerweile verurteilter äthiopischer Imam zu Gewalt an «schlechten Muslimen» aufgerufen hatte.

Eines der beiden Opfer wurde dazu gezwungen, eine Zehnernote zu schlucken. Das andere Opfer erlitt eine Gehirnerschütterung, als es heftig geschlagen wurde, heisst es in der Anklageschrift. Der Prozess startete mit der Einvernahme der Angeklagten sowie eines ebenfalls beteiligten Jugendlichen, dessen Verhandlung vor dem Jugendstrafgericht stattfinden wird. Die Beschuldigten wiesen die Vorwürfe von sich. Sie bezichtigten die Opfer der Lüge, die Gehirnerschütterung sei gespielt gewesen. Sie sprechen gar von einer «Verschwörung».

«Ich schäme mich dafür»

Ebenfalls unbeeindruckt blieben sie von den Aussagen einer Polizistin. Sie war beim Einsatz damals am 22. November 2016 bei der An'Nur-Moschee dabei. In ihrem Rapport schrieb sie, sie habe noch nie jemanden gesehen, der «so eingeschüchtert und verängstigt» ist. Man habe pure Angst in den Augen der Opfer lesen können. Die Beschuldigten interpretierten den Anblick der Opfer am Tatabend jedoch anders. Sie hätten «normal» und «gelangweilt» ausgesehen.

Dem 22-jährigen Afrim K.* wird vorgeworfen, einem der Opfer die Zehnernote in den Mund gestopft zu haben. Unter Zwang schluckte das Opfer das Geld, heisst es in der Anklageschrift. K. bestreitet dies jedoch. «Ich kann nichts zugeben, das ich nicht gemacht habe.» Er sei lediglich zum Beten in der Moschee gewesen. Der 20-jährige Adnan D.* hingegen gab zu, ein Opfer bespuckt zu haben. «Ich schämte mich dafür», sagt er vor Gericht.

Belohnung erwartet, Verhaftung bekommen

Die Gehirnerschütterung habe es nicht gegeben, sagen die Angeklagten. Keiner will eine Beule beim Opfer gesehen haben. Der 21-jährige Mahmut D.* glaubt gar, dass sich das Opfer selbst geschlagen hat.

Neun An'Nur-Gläubige stehen vor Gericht

Auch der damalige Imam, der Libyer Aita E.* (54), stellt die Geschehnisse ganz anders dar als die Opfer. Seinen Schilderungen zufolge hat das eine Opfer das Geständnis freiwillig ablegen wollen. Das zweite Opfer war zu seinem Schutz da. «A. hat mir sein Herz ausgeschüttet», sagt E. Er habe sich beim Imam wohl gefühlt. «Er weiss ganz genau, dass es in der Moschee keine Terroristen gibt.» E. gibt sich gutmütig. Er habe eher eine Belohnung erwartet statt eine Verhaftung, sagt er aus.

Hausverbot wegen Alkoholkonsum

Obwohl der Grund der Auseinandersetzung eigentlich ein anderer war, betont der Imam, dass das Opfer A. betrunken gewesen sei. Auch der damalige Vereinspräsident Okba N.* stützt diese Aussagen. In A.s Tasche habe man zwei Flaschen Whisky gefunden, er habe nach Alkohol gerochen. Da dies in einer Moschee nicht zulässig ist, hätten A. Konsequenzen gedroht. Man habe jedoch von einer Anzeige abgesehen und sich stattdessen auf ein Hausverbot für die beiden Opfer geeinigt.

Nicht immer stimmten die Schilderungen der Angeklagten überein. Am Dienstag wird die Staatsanwältin ihr Plädoyer halten, daraufhin folgen die Anwälte der Opfer, bevor die neun Verteidiger an der Reihe sind.

*Namen der Redaktion bekannt