«Diese Momente werden mich nie mehr loslassen»

Vier Tage hat der Prozess gegen neun Gläubige der An'Nur-Moschee gedauert. Am letzten Tag durften alle Parteien nochmals Stellung nehmen. Als Erstes kam die Staatsanwaltschaft zu Wort. Sie betont, dass die mediale Berichterstattung keinen Einfluss auf die Anklage gehabt habe. Zudem hätten die Medien lediglich berichtet, was passiert sein soll, und sie hätten auf die Unschuldsvermutung hingewiesen. Radikalisierung habe mit dem Prozessthema nichts zu tun. Die Berichterstattungen seien somit auch kein Grund für eine Strafmilderung oder Entschädigung der Angeklagten.

Auf die Kritik der Verteidigung am Arztzeugnis kontert die Staatsanwältin, dass die betreffende Ärztin der Wahrheitspflicht unterstehe. Zudem sei beim Geschädigten B. am Tatabend eine sichtbare Verfärbung am Kopf festgestellt worden, ein Zeichen für einen Schlag. Doch diese rötliche Färbung wird wiederum von Verteidiger Alfred Haltiner in Zweifel gezogen: Diese könne ebenso durch das Aufstützen des Kopfes entstehen und sei kurz darauf nicht mehr zu sehen gewesen, argumentiert er.

«Alle hatten dasselbe Motiv»

Mehrere Verteidiger hatten auch immer wieder betont, dass ihren Beschuldigten keine konkrete Tathandlung vorgeworfen werde. Die Staatsanwältinnen entgegneten: «Sie hatten ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Willen. Wenn auch nicht abgesprochen, hatten alle dasselbe Motiv.»

Rechtsanwalt Thomas Schluep hatte in seinem Plädoyer erklärt, dass es dem beschuldigten damaligen Vereinspräsidenten O. N.* rechtlich gestattet gewesen sei, die Geschädigten bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, da sie gegen das Fotoverbot verstossen hätten. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Die Moschee sei ein öffentlich zugänglicher Ort, das Fotografieren an öffentlichen Orten sei nicht strafbar. Und selbst wenn es sich, wie von der Verteidigung ausgeführt, um einen Sachverhaltsirrtum gehandelt hätte – die Beschuldigten also glaubten, im Recht zu sein – hätten sie unverzüglich die Polizei rufen müssen und nicht erst noch ein Geständnis aufzeichnen dürfen. So stehe es im entsprechenden Merkblatt.

«Opfer werden zu Tätern gemacht»

Rechtsanwalt Schluep hingegen kontert, dass in eben diesem Merkblatt auch stehe, dass Beweise zu sichern seien. Zudem sei das Beten in einem Gebetsraum «ein äusserst intimer Akt». «Wer beten geht, hat ein offensichtlich schutzwürdiges Interesse, dass er beim Beten nicht fotografiert wird.» Und der Intimbereich sei in jedem Fall strafrechtlich geschützt.

Laut der Verteidigung hat sich der Journalist Kurt Pelda die Schliessung der Moschee auf die Fahne geschrieben. Das sei der Grundstein der Verschwörungstheorie der Verteidigung, sagt der Anwalt der beiden Geschädigten, Bernard Rambert. Die An'Nur werde dargestellt als «eine nette Moschee von nebenan». «Dass das nicht so ist, wissen wir alle.» Mehrere Jihad-Reisende seien in der An'Nur-Moschee verkehrt, einer habe sie gar als seine letzte Adresse angegeben. «Soll Pelda etwa über Reisende in den heiligen Krieg schweigen?», fragt Rambert. Zur Strategie der Verteidiger findet der Rechtsanwalt klare Worte: «Ich bin nicht da, um Noten zu verteilen. Aber wer so argumentiert, beweist, dass er keine Argumente hat.» Opfer würden zu Tätern gemacht: Sie seien selbst schuld, wenn sie drankämen, weil sie spioniert hätten.

«Ich habe genug gelitten für etwas, das ich nicht getan habe»

Die Verteidiger hielten dennoch an ihren Anträgen fest. Die Staatsanwaltschaft und der Anwalt der Geschädigten hätten die Argumente der Verteidigung nicht zu entkräften vermocht. Rechtsanwalt Michael Aepli: «Nicht die Beschuldigten haben ihre Unschuld zu beweisen, sondern die Schuld meines Mandanten ist zu beweisen.»

Das Schlusswort hatten die Beschuldigten. Drei von ihnen nutzten die Gelegenheit. «Ich habe genug gelitten für etwas, das ich nicht getan habe, obwohl ich genug Beweise für meine Unschuld hatte», sagte etwa M. D.*, der laut Anklage den Geschädigten B. heftig geschlagen haben soll. N. Z.* erklärte, dass ihm die Sache zu schaffen mache. «Ich habe in meinem Leben viel Schlimmes erleben müssen, aber womit ich am meisten zu kämpfen habe ist diese Ungerechtigkeit.» Er habe im Gefängnis per Lautsprecher erfahren müssen, dass sein Sohn zur Welt gekommen sei. «Diese Momente werden mich sicher mein Leben lang nicht loslassen.» Und: «Ich versuche stets, ein guter Mensch zu sein.»

«Ich musste in die Moschee gehen, es war meine Pflicht»

Zuletzt sprach der damalige Vereinspräsident O. N. Mit zittriger Stimme erklärte er: «Am 22. November 2016 habe ich mein Bestes gegeben, die Situation zu handhaben. Als Präsident des Vereins musste ich am Abend in die Moschee gehen, es war meine Pflicht. Ich habe dafür teuer bezahlt, meine Familie und ich haben sehr gelitten.»

Mit Ausnahme von René Bussien, der den beschuldigten A. D.* vertritt, verlangen alle Verteidiger einen Freispruch sowie eine Entschädigung und eine Genugtuung. D. hatte zugegeben, eines der Opfer aus Wut bespuckt zu haben. Bussien fordert deshalb eine bedingte Strafe. Sein Mandant solle aber nicht mehr ins Gefängnis zurückmüssen. Die Urteilseröffnung ist auf den 23. Oktober um 10 Uhr angesetzt. 20 Minuten wird live davon berichten.

Hier finden Sie die Zusammenfassung des ersten, zweiten und dritten Prozesstages.

*Namen der Redaktion bekannt