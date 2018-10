«Ich habe niemanden gesehen, der zuschlug»

Am 22. November 2016 sind ein 32-jähriger Libyer und ein 35-jähriger Italiener in den Räumlichkeiten der mittlerweile geschlossenen Winterthurer An'Nur-Moschee eingeschlossen, bedroht, beschimpft und geschlagen worden. Die beiden litten Todesangst, heisst es in der Anklageschrift. Vor Gericht stehen ab heute neun Männer, die meisten zwischen 20 und 26 Jahre alt. Auch der 54-jährige Imam der Moschee muss sich verantworten.

So läuft der Prozess ab



Am ersten Prozesstag werden die Angeklagten einvernommen und Beweisanträge gestellt. Am Dienstag folgen das Plädoyer der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland und jenes des Vertreters der Privatkläger. Anschliessend werden die Verteidiger ihre Plädoyers halten. Der Prozess dauert voraussichtlich bis am Freitag. Das Urteil ist auf den 23. Oktober angesetzt.

Die neun Männer sollen die beiden Opfer A. A.* (32) und A. B.* (35) dazu gedrängt haben, zu gestehen, dass sie einem Journalisten Aufzeichnungen einer Predigt und Fotos haben zukommen lassen. Deshalb wurden A. und B. in der Moschee eingeschlossen. Sie wurden geschlagen, bespuckt und beschimpft. Einer der Angeklagten erlitt durch einen heftigen Schlag an den Kopf eine Hirnerschütterung. Gemäss der Anklageschrift soll der jüngste Beteiligte, dessen Prozess vor dem Jugendstrafgericht stattfinden wird, weil er zur Tatzeit noch minderjährig war, zu einem Opfer gesagt haben: «Wie willst du sterben, sollen wir deinen Schädel zerstören oder sollen wir dich köpfen? Du solltest nicht hier in der Moschee sterben, dein Blut ist zu dreckig für die Moschee, wir bringen dich irgendwo anders hin, wo du dann stirbst.»

Ein Opfer musste Geldnote schlucken

Im Gebetsraum sollen die neun Beschuldigten den 32-jährigen A. gezwungen haben, eine Zehnernote zu schlucken. Er habe seine Religion für Geld verkauft, so der Vorwurf. B. konnte indessen auf der Toilette per SMS einen Notruf an einen Polizisten schicken, heisst es weiter. Doch auch er wurde bedroht und beschimpft. Schliesslich sollen die beiden ins Büro der Moschee gebracht worden sein, wo sie mit dem Imam und einem weiteren Beteiligten eingeschlossen waren.

Neun An'Nur-Gläubige stehen vor Gericht

Im Büro wurden A. und B. gezwungen, ein Geständnis abzulegen. Dieses sollte aufgezeichnet werden. Die anderen Beschuldigten befanden sich zu dieser Zeit ausserhalb des Raumes und schrien lauthals, heisst es in der Anklageschrift. Rund anderthalb Stunden dauerte das Martyrium, dann traf die Polizei ein.

Zwischen 30 und 36 Monate Haft gefordert

Die neun Angeklagten müssen sich deshalb heute wegen mehrfacher Freiheitsberaubung und Entführung, mehrfacher Drohung, mehrfacher Nötigung, einfacher Körperverletzung, mehrfacher Sachentziehung, mehrfacher Tätlichkeiten und mehrfacher Beschimpfung vor dem Bezirksgericht in Winterthur verantworten. Ein Beschuldigter soll zudem auf seinem Handy ein Video und Bilder mit Gewaltdarstellungen gespeichert haben.

Die Staatsanwaltschaft fordert zwischen 30 und 36 Monaten Freiheitsstrafe für die neun Angeklagten, mindestens 12 davon unbedingt. Zudem sollen alle eine bedingte Geldstrafe von 45 Tagessätzen à 30 Franken sowie eine Busse von 3000 Franken bezahlen. Hinzu kommen die Verfahrenskosten. Da vier der Beschuldigten eine ausländische Staatsbürgerschaft haben, sollen sie bei einer Verurteilung das Land für 10 Jahre verlassen müssen.

*Namen der Redaktion bekannt