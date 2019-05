Keine Prüfungen am Frauenstreik

Am 14. Juni findet in der Schweiz der Frauenstreik statt. Dabei handelt es sich um einen Freitag. Nun hat die Universität Bern geraten, nach 16 Uhr keine Klausuren mehr anzusetzen, um es den Studierenden zu ermöglichen, am Streik teilzunehmen.

Auch weitere Universitäten haben sich bereits Gedanken über den Frauenstreik gemacht, wie das Newsportal «Nau»berichtet. So sollen Studierende an der ETH wahrscheinlich ebenfalls keine Prüfungen absitzen müssen.

«Werden Frauen an der Nase herumgeführt?»

Bei einigen Politikern kommt diese Haltung allerdings nicht gut an. So sagte FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen gegenüber «Nau»: «Sie würden besser an eine Veranstaltung gehen, wo es um Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten geht.» Dies helfe viel mehr, was Karriere-, Ausbildungs- und Lohnfragen angehe.

Die SP-Nationalrätin Martina Munz sieht ebenfalls keinen Sinn im Klausurverbot, allerdings aus einem anderen Grund. Sie gehe davon aus, dass am Freitagabend nach 16 Uhr sowieso keine Prüfungen mehr angesetzt würden. Ein Statement der Unis für den Frauenstreik sei dies also nicht. «Werden die Frauen einmal mehr an der Nase herumgeführt?», stellt sie die Frage.

