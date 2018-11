Wer sich selbst verletzt, muss auf Hilfe warten

Immer wieder überlegte sich R.F., wie sie sich umbringen könnte. Sie verletzte sich mehfach selbst. «Ich war der Überzeugung, schlechter zu sein als alle anderen», so die Jugendliche. Nach zwei Jahren ambulanter Therapie ging es nicht mehr. Eine Ärztin wies die Jugendliche in eine Klinik in der Ostschweiz ein. Nach einigen Wochen der Rückfall: F. verletzte sich wieder selbst. «Das war für mich ein Zeichen von Versagen.» Trotzdem blieb F. in der Klinik. Nach zwölf Wochen ist sie sicher: «Jetzt weiss ich, wie ich mich in Zukunft verhalten kann.»

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Ähnlich erging es S. Sie war aggressiv gegenüber Fremden, verspürte eine «enorme Wut». Notfallmässig wurde sie in die Klinik in der Ostschweiz eingeliefert. «Das Programm hilft mir, meine Probleme zu lösen», berichtet sie im Internet über ihre Erfahrungen. «Ich merkte, dass ich Hilfe brauche.»

100'000 sind verhaltensauffällig

In Situationen wie dieser befinden sich Tausende. Doch sie müssen zum Teil monatelang auf Hilfe warten. «Viele kommen erst zu einem Platz, wenn sie einen Suizidversuch hinter sich haben», sagt der Psychologe Samuel Rom. Laut der «NZZ am Sonntag» sind in der Schweiz 100'000 Jugendliche verhaltensauffällig, 400 bräuchten eine stationäre Langzeitbehandlung. Doch die Plätze fehlen. Für Härtefälle gibt es laut der Zeitung nur zwei Kliniken in Münsterlingen TG und Neuenhof AG, die etwa 50 Plätze pro Jahr bereitstellen. Dabei seien die Härtefälle in den letzten Jahren krasser geworden, so Experten. Mit ein Grund sei der Cannabiskonsum. Der THC-Gehalt des Cannabis sei deutlich stärker geworden, was die Probleme weiter verschärfe.

Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) weiss, dass es viel zu wenige Plätze gibt. In einer Studie aus dem Jahr 2016 heisst es, bei Kindern und Jugendlichen müsse «von einer deutlichen Unterversorgung ausgegangen werden». Es gebe überall und für alle Formen «lange Wartefristen und einen Mangel an Fachkräften und Angeboten». Ausserdem stellt das BAG einen «spezifischen Mangel an Angeboten, die von der Grundversicherung finanziert werden», fest. Die Wartefristen seien zum Teil monatelang, sagt Samuel Rom von der Föderation der Psychologen.

Psychologen wollen neues System

Nun kämpft sein Verband für einen Systemwechsel. Bessere Hilfe sei möglich, wenn Psychologen selbst mehr Diagnosen und Behandlungen selbst durchführen können. Das spare wertvolle Zeit, sagt Samuel Rom vom Vorstand der Föderation der Psychologen. Heute würden Patienten viel Zeit damit verlieren, einen Arzt zu finden, der die richtige Diagnose stelle und einen Fachpsychiater in seiner Praxis habe.

In einer Petition fordert der Verband nun, dass künftig jeder Arzt Patienten an einen Psychotherapeuten überweisen kann. Je früher eine Intervention stattfinde, desto wirksamer sei sie, sagt Rom – und desto mehr Geld werde gespart. «Kinder sind die verletzlichsten und volkswirtschaftlich bedeutendsten Patienten.» Wenn man psychisch kranke Jugendliche schon früh erreiche, könne man sie noch ambulant behandeln und so verhindern, dass sie später eine teurere stationäre Behandlung benötigen, für die es zu wenige Plätze gibt.

«Nur wenige Plätze»

Der Zürcher Sucht-Experte Toni Berthel sagt: «Es wäre hilfreich, mehr stationäre Angebote zu haben.» Für die Gruppe der Jugendlichen, die psychische, soziale und Sucht-Probleme gleichzeitig habe und in einer Klinik behandelt werden müsse, gebe es nur wenige spezialisierte Plätze.

Der grösste Teil der jugendlichen Patienten könne aber ambulant behandelt werden, wenn es früh genug geschehe. Dazu gehören etwa jene Jugendliche, die Probleme damit haben, sich vom Elternhaus zu lösen oder eine Lehrstelle zu finden und die eine Tagesstruktur brauchen.

«Alkohol ist in anderer Dimension»

«Hinter schweren Suchterkrankungen stehen immer auch andere psychische Probleme», sagt Berthel. Häufig werde etwa ADHS diagnostiziert, andere hätten zusätzlich Depressionen. Das Problem mit dem Cannabis-Konsum seien weder selten auftretende Psychosen noch Schizophrenie: «Entwickelt er sich zu einer Sucht, vernachlässigt man andere wichtige Aspekte wie Freundschaften. Man entwickelt sich nicht mehr weiter, schafft es nicht, seine Rolle in der Gesellschaft zu finden, eigenständig zu werden und sich von den Eltern zu lösen.»

Bei diesen Jugendlichen gehe es darum, aufzuzeigen, dass ihr Konsum strafrechtlich relevant sei und einen besseren Umgang mit der Substanz zu finden. Dann brauche es einen Ersatz für die Zeit, in der man kiffe – Sport oder das Treffen von Freunden. Dass die Probleme mit Cannabis zunehmen, sehe er aber nicht. Der Missbrauch von Alkohol bewege sich etwa in einer «ganz anderen Dimension». Um mit dem Leistungsdruck klarzukommen und sich Entlastung zu verschaffen, konsumierten zudem 20 Prozent der älteren Erwachsenen und drei bis fünf Prozent der Jugendlichen Schlaf- und Beruhigungsmittel. «Das Problem auf Cannabis zu beschränken», sagt Berthel, «macht keinen Sinn.»

