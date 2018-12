Publibike-Chef Bruno Rohner nimmt den Hut

Die Postauto-Tochter Publibike braucht einen neuen Chef. Geschäftsführer Bruno Rohner verlässt das Unternehmen, das sich seit Monaten immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt sieht.

Im vergangenen Frühsommer lancierte Publibike in verschiedenen Schweizer Städten, unter anderem in Zürich und Bern, ein grosses Verleihsystem.

Wenige Tage nach der Lancierung des Verleihsystems in Bern stellte sich zudem heraus, dass man die Verleihvelos kinderleicht knacken konnte. Der Trick sprach sich in Windeseile herum und Publibike musste die Flotten in Bern und Zürich einziehen und nachrüsten.

Probleme mit Dieben, Abrechnungen und roten Zahlen

Probleme mit der Technik, rote Zahlen in den Geschäftsbüchern und falsche Abrechnungen bei rund 2000 Kunden sorgten ebenfalls für negative Schlagzeilen. Dazu kommt, dass sich einheimische Anbieter verstärkt der Konkurrenz ausländischer Billiganbieter ausgesetzt sehen. Auch Plattformen wie Uber drängen in den Markt.

Bruno Rohner, der Publibike seit 2015 leitet, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, wie eine Publibike-Mitteilung auf der Homepage des Unternehmens Medienberichte vom Samstag bestätigt.

Rohner verlässt das Unternehmen Ende Jahr. Bis die Nachfolge geregelt ist, übernimmt Rohners Stellvertreter, Tobias Ebinger, die operative Führung. Publibike betreibt schweizweit 350 Stationen und 3500 Velos und E-Bikes in neun Städten.

