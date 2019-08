Publibike kämpfte mit IT-Problemen

In der Schweiz bietet Publibike in acht Städten ihren Bikesharing-Dienst an. Mit einer App können Personen an diversen Standorten Velos mieten und so schneller ans Ziel kommen.

Am Sonntag kämpfte die App allerdings mit technischen Problemen. Wie Leser-Reporter schreiben, wurden keine Standorte angezeigt. Dies bestätigten Selbsttests von 20 Minuten. Somit war die Ausleihe der Bikes mit der App nicht möglich.

Auf Anfrage heisst es von Publibike: «Die App funktioniert derzeit nicht. Man arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung. Eine Prognose abzugeben, ist allerdings schwierig.»

Kurz nach 17 Uhr konnte das Problem behoben werden. Eine Sprecherin: «Es handelte sich um ein Serverproblem. »



