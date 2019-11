R. F. ist der Todesfahrer von Galgenen

Am frühen Sonntag verunglückte ein 29-jähriger St. Galler in Galgenen SZ mit einem gestohlenen Audi R8. Er fuhr über einen Kreisel, hob ab und landete in einem Haus. Das Auto und die Gebäude wurden durch die Flammen zerstört, die Bewohner verloren ihr Hab und Gut. Sie kamen nur dank Glück mit dem Leben davon (20 Minuten berichtete).

Beim Fahrer handelt es sich um den 29-jährigen R. F.* Er war zuletzt im thurgauischen Erlen angemeldet und wuchs an verschiedenen Orten im Kanton St. Gallen auf. Wie der «Blick» berichtet, habe er zuletzt in einer 1-Zimmer-Wohnung gewohnt. Der Vermieter berichtet, F. sei ein Messie. Er habe in seiner Wohnung leere Pizzaschachteln, aber auch eine Menge an Kot, Blut und Urin gefunden.

F. schmiss Lehre

Eine Lehre zum Bauspengler hat F. laut der Zeitung im Sommer 2017 kurz vor dem Abschluss geschmissen. Der Lehrmeister sagt, F. habe ein Alkoholproblem gehabt. Danach war F. laut dem «Blick» in einer Sozialfirma in Amriswil TG tätig. Diese führte ihn zunächst als «Integrationserfolg» auf ihrer Website auf.

Demnach fand F. nach seinem Einsatz bei der Firma wieder einen Ausbildungsplatz als Spengler. Mittlerweile wurde der Eintrag aber wieder entfernt. Zu seiner Mutter hat T. laut der Zeitung den Kontakt abgebrochen. Sie gab an, sich nicht mehr an ihren Sohn erinnern zu können.

Diebstahl ohne Sachschaden

Der Besitzer des gestohlenen Audi ist ein 35-jähriger Geschäftsmann. In der Fabrik, in der das Fahrzeug entwendet wurde, wurden keine Einbruchsspuren sichergestellt. Wie die Kantonspolizei Thurgau gegenüber 20 Minuten bestätigte, handelte es sich bei der Entwendung des Audis um einen Einschleichdiebstahl. «Das bedeutet, dass der Täter ohne Sachschaden zu verursachen in das Gebäude gelangte», so Sprecher Michael Roth.

Gut möglich also, dass der 29-Jährige einen Schlüssel für den orangen Audi hatte. Ebenfalls unklar ist, wann der Audi genau entwendet wurde. «Es handelt sich dabei um eine Zeitspanne von mehreren Tagen», so Roth. Die ebenfalls gestohlenen Kontrollschilder wurden zwischen Samstag und Sonntag entwendet. Der Diebstahl des 550 PS-Boliden soll erst nach dem Horror-Crash registriert worden sein.

*Name der Redaktion bekannt

(ehs)