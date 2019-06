SRF-Chefin stoppt Radio-Umzug von Bern teilweise

Die SRF-Direktorin Nathalie Wappler hat am Donnerstag die Leitlinien für die strategische Weiterentwicklung des SRF präsentiert. Dabei hat sie erklärt, dass das bisherige Projekt «Info 21» für einen Teilumzug des Radiostudios Bern durch eine übergreifende Audiostrategie ersetzt werden soll. Der Verwaltungsrat der SRG habe diesen Vorschlag am Mittwoch vollumfänglich unterstützt, heisst es in einer Mitteilung.

Das SRF-Sparziel von rund 3 Millionen Franken für den Standort Bern bleibt damit auch unter den neuen Voraussetzungen bestehen. Um den Fehlbetrag zu realisieren, der durch die angepassten Pläne am Standort Bern entsteht, hat die Chefredaktion Radio den Auftrag erhalten, alternative Sparmassnahmen aufzuzeigen.

Nach wie vor nach Zürich umziehen soll Radio SRF 4 News und die Newsinhalte für die Morgensendung bei Radio SRF 1 könnten künftig in Zürich produziert werden. Die Magazinsendungen («Echo der Zeit», «Tagesgespräch», «Rendez-vous») sowie die Inland- und die Auslandredaktionen würden in Bern bleiben. Die Chefredaktion Radio würde teils in Bern, teils in Zürich arbeiten. Die Audiostrategie soll bis Ende September 2019 vorliegen.

(doz)